Snørebånd, der skiller sig ud

Men KD har brug for mere end bare den strømpe-agtige støtte fra Flyknit for fastholdelse af hans fod i størrelse 53, så KD og Chang udtænkte et unikt snøresystem for at løse problemet. De store snørebånd er placeret bredt og lavt for at give KD en fornemmelse af fastholdelse i mellemsålen. "Det er en balance mellem æstetik og stil med funktionalitet," siger Chang. Med flotte detaljer i maskinstrik mellem snørebåndene og flere måder at style dem på, er skoen lige så brugbar uden for banen, som den er under kampen.