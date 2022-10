Leo Baker. Altid imod strømmen

For 33 år siden introducerede Nike synlig Air med Air Max. Det satte nye standarder ved at udradere de eksisterende. Denne sæson fremhæver vi atleterne, kunstnerne og udfordrerne, der gør det samme. The future is in the Air.

Skateboarding handler om at udfordre status quo. Det burde have været den perfekte sport for Leo Baker, der er professionel skater og aktivist og ikke vedkender sig et køn. Men skaterverdnen anerkendte i begyndelsen ikke én, der ikke passede ind. Frem for at tilpasse sig gik Leo imod strømmen og stod fast på sin sande identitet. Det førte fra at være en mester-skater til at blive et symbol for LGBTQ-bevægelsen.

Vi talte med Leo om at føle sig udstødt, om at være tro mod sig selv og at lægge et fundament for LBGTQ-bevægelsens fremtid i skateboarding.