Mød Sally Nnamani

Sally er nu direktør for Peace Players Brooklyn, som er en nonprofit organisation, der bruger basketball til at udvikle den næste generation af ledere. Her bruger hun sine erfaringer til at opbygge børnenes selvtillid på og uden for banen. Hun ser basket som et fundament, der kan bruges til at lære dem om samarbejde og ansvar, men vigtigere endnu, at de er værdifulde.

"Vi prøver at give dem mulighed for at se en større verden," siger hun. "Der er så meget mere. Og du hører til [hos Peace Players]. Det er ligemeget, hvor du er fra, eller hvor du bor, du hører til."