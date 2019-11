"Hvis børn er i dårligt humør eller føler sig frustrerede, kan de komme af med det ved at slå til boksebolden eller ved at sparre," siger Dulce.

Dulce måtte overbevise sin far om at lade hende bokse, og efter at have meldt sig til træning var hun i ringen inden for en uge. Hendes modstander forsøgte at skræmme hende ved at skubbe hende ned fra starten af kampen.

"Pigen trådte på min fod og skubbede mig, og da hun gjorde det, faldt jeg fladt ned på gulvet," husker hun.

Det var et grimt fald, men Dulce kom op igen, rystede det af sig og kæmpede hårdt indtil klokken ringede. Da hun kom tilbage i sit hjørne, sagde hendes træner til hende, at hun ville vinde. Den peptalk virkede; hun vandt kampen på knockout. Fra det øjeblik fik hun rygtet som en af de sejeste boksere i træningscentret. Hendes arbejdsmoral var smittende, og folk begyndte at bemærke hende.