"Du ved aldrig, hvad de har behov for," siger Asa. "Måske har de brug for at tale med nogen, og jeg er der altid for dem. Eller måske har de brug for at danse sig igennem det."

For Asa er Movement Factory ikke bare et studio eller en timeplan. Det er et sikkert sted, der føles uberørt af verdens negativitet, et fællesskab, der byder alle velkommen og opmuntrer børn og unge til at være sig selv.

"Der sker bare så meget. Denne verden har på en måde brug for os til at vise vej, og vi gøre det gennem vores bevægelser."