Værd at vide om træning på ketokost

Kan fedt give energi til træning?

Når det gælder træning på keto, har anmeldere...forskellige holdninger. En lille undersøgelse i 2020 af kvinder fandt frem til, at dem på en otte ugers keto-kostplan øgede deres styrke i forhold til en back squat, men ikke i forhold til en bænkpresøvelse, mens kvinder på en kostplan med flere kulhydrater rent faktisk oplevede forbedringer i forhold til begge træningsøvelser. En anden lille undersøgelse publiceret i “Metabolism: Clinical and Experimental,” fandt, at udholdenhedsatleter, som fulgte en keto-kostplan, og som følge heraf tabte fedt over en periode på 12 uger, sprintede mere kraftfuldt og var mere udholdende end dem, der indtog flere kulhydrater. Det er et logisk resultat: Når du sænker mængden af dit kropsfedt, således en højere procentdel af din vægt er muskler, kan du blive mere kraftfuld, stærkere og hurtigere.



En enkeltstående undersøgelse publiceret i “The Journal of Physiology,” fandt, at elite-udholdenhedsatleter på ketokost forbedrede deres VO2 max, en måleenhed for, hvor meget oxygen en person kan bruge under intensiv træning. Men de havde også brug for mere oxygen for at præstere, hvilket praktisk talt eliminerede disse fordele, siger undersøgelsens forfatter Louise Burke, PhD, chef for ernæringsstrategi på Australian Institute of Sport. Det skyldes, at det kræver mere oxygen at omdanne fedt til energi i modsætning til kulhydrater, siger hun. Og en anden undersøgelse i “Journal of the American College of Sports Medicine” fandt, at når keto-løbere forsøgte at skrue op for deres intensitet, løb de faktisk 5 procent langsommere, sandsynligvis fordi fedt ikke er så hjælpsomt som kulhydrater i forhold til at støtte muskelsammentrækninger.



Det betyder ikke, at du er helt fortabt, hvis du elsker cardiotræning og gerne vil prøve keto. Burke bemærker, at de fleste studier viser, at når det gælder træning med lav til moderat intensitet, bør kostplanen ikke have en negativ effekt på præstation, selv om det heller ikke bør påvirke præstation i positiv retning. Det er, når du træner længe og hårdt, at din træning kan lide under det. Det er derfor, Burke foreslår atleter, der vil have det bedste fra begge verdener, at eksperimentere med et lidt højere indtag af kulhydrater et par gange om ugen før træningssessioner af høj intensitet – tænk på at spise bær sammen med dine æg og avocado. Men hun anbefaler kun at gøre dette, når du har fundet ud af, om du forbliver i ketose (alle er forskellige, og man kan finde ud af det ved hjælp af ketonstrimler).