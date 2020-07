Træningstips til enhver løber

Hvad er den hurtigste måde at komme til at hade en sang, du elsker? Spil den igen og igen og igen og igen og igen.



Det samme gælder for dit løb, siger Chris Bennett, Nike Running Global Head Coach. "Hvis du løber de samme 5K hver dag, hvad er så fornøjelsen ved det?", spørger han. "Den eneste, du opnår, er at kunne sige, 'jeg gennemførte endnu en løbetur'. Det er altafgørende at variere dit løb på enhver mulig måde for at holde motivationen for sporten oppe". Og ifølge Derek Samuel, en autoriseret fysioterapeut og medlem af Nike Performance Council, er det nødvendigt, hvis du ønsker at blive bedre til at løbe.



"Hvis du søger nye stimuli, så prøv at tage mindre skridt, og se, om det føles bedre for kroppen", siger Samuel. "Eller prøv at lade være med at hoppe så meget, når du sætter af. Dit hoved bør ikke bevæge sig mere end 4 til 6 cm op og ned". Disse justeringer kan få din krop til at føle sig bedre tilpas, hvilket kan give dig lyst til at løbe længere eller oftere.



Det bedste ved det er, at du ved at variere dit løbeprogram tilfører energi til dine muskler og din hjerne, siger Brett Kirby, ph.d og forsker i menneskets ydeevne hos Nike Sport Research Lab. "Hvis vi kun spiste hotdogs hver dag, ville vores kroppe ikke få den sunde optagelse fra de andre næringsstoffer i verden", siger Kirby. "For at være en generelt sundere atlet skal du tilføre energi til din krop ved hjælp af flere forskellige ting".