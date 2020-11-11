Træningstips til enhver løber
Coaching
Foretag denne lille justering af dine løbeture for at få det sjovere, knokle hårdere og holde dig sundere.
Hvad er den hurtigste måde at komme til at hade en sang, du elsker? Spil den igen og igen og igen og igen og igen. Det samme gælder for dine løbeture, siger Chris Bennett, Nike Running Global Head Coach.
"Hvis du løber de samme 5K hver dag, hvad er så fornøjelsen ved det?", spørger han. "Det eneste, du opnår, er at kunne sige, 'jeg gennemførte endnu en løbetur'. Det er altafgørende at variere dine løbeture på enhver mulig måde for at holde motivationen for sporten oppe". Og ifølge Derek Samuel, en autoriseret fysioterapeut og medlem af Nike Performance Council, er det nødvendigt, hvis du ønsker at blive bedre til at løbe.
"Hvis du søger nye stimuli, så prøv at tage mindre skridt, og se, om det føles bedre for kroppen", siger Samuel. "Eller prøv at lade være med at hoppe så meget, når du sætter af. Dit hoved bør ikke bevæge sig mere end 4 til 6 cm op og ned". Disse justeringer kan få din krop til at føle sig bedre tilpas, hvilket kan give dig lyst til at løbe længere eller oftere.
Det bedste ved det er, at du ved at variere dit løbeprogram tilfører energi til dine muskler og din hjerne, siger Brett Kirby, ph.d og forsker i menneskets ydeevne hos Nike Sport Research Lab. "Hvis vi kun spiste hotdogs hver dag, ville vores kroppe ikke få den sunde optagelse fra de andre næringsstoffer i verden", siger Kirby. "For at være en generelt sundere atlet skal du tilføre energi til din krop ved hjælp af flere forskellige ting".
Den simple ændring
Prøv noget nyt på din næste løbetur.
Her er den spændende del: Det nye kan være hvad som helst. "Dine muligheder er ikke begrænset til at løbe hurtigere og længere", siger Bennett. "Du kan løbe i den modsatte retning. Løbe på en sti. Skifte din musik".
Selv de mindste ændringer hjælper dig til at opleve løb på en anden måde, siger Bennett. Og det er det, der motiverer dig til at komme ud at løbe igen og igen og igen og igen.
"Du kan løbe i den modsatte retning. Løbe på en sti. Skifte din musik".
Chris Bennett,
Nike Running Global Head Coach
Flere tips til at komme videre
01. Notér, hvad du har nået.
Du skal gerne ændre din træning lidt, før du nogensinde når at tænke: "Åh, denne rute igen?" For at gøre det foreslår Bennett, at du hver gang du prøver noget nyt – om det så er at løbe hurtigere, vælge en ny rute, nå en ny afstand – noterer den løbetur, du har udført, og hvordan den føltes. Når den nye ting begynder at føles let eller kedelig, kan du tilføre noget nyt igen.
02. Skift terræn.
Lav en rute, der går over stier, sand, græs eller sten. "Variationen gør det ikke kun sjovere", siger Samuel. "At løbe på forskellige overflader kan også styrke forskellige muskler på forskellige måder, hvilket giver din krop en anden måde at forbedre dens evner på og blive endnu stærkere".
03. Fokusér ikke kun på data.
Du behøver ikke smide dit løbeur væk, men lad det ikke styre dig. Hvis du typisk løber med musik, så sæt dine sange på shuffle, prøv en ny playliste, lyt til et album fra start til slut, eller undlad at lytte til musik for forandringens skyld. "Det fantastiske ved dette er, at små ændringer som disse giver store ændringer i din løbeoplevelse", siger Bennett. "Og det holder dit løb friskt og nyt".