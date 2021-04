Træner Joelle D’Fontaine fortæller, hvorfor alle bør danse

Dans handler om mere end bare at bevæge din krop – det handler om at bevæge din sjæl. Nike-træner og koreograf Joelle D’Fontaine lærte dette på egen hånd, da han mere eller mindre faldt lige ind i et job som danser i en klub for homoseksuelle og derefter blev så forelsket i kunstformen, at han droppede sit kontorjob og lagde al sin (tilsyneladende utrættelige) energi i at lære at danse på fuld tid. Jaclyn Byrer er en certificeret personlig træner, ernærings-coach og ekspert indenfor adfærdsændring, som hjælper med at promovere wellness og fitness hos Nike, og i denne episode af "Trained" holder hun mikrofonen varm, mens Ryan Flaherty er på barselsorlov. Hun chatter med stifteren af dansestudiet At Your Beat om, hvordan vi kan bruge dansen til at slippe af med angst og bekymringer, få kontakt til vores kroppe og bare nyde at være i live. Og Joelle har et råd til både dansere og ikke-dansere om, hvad vi kan gøre for at skabe mere diversitet i fitnessverdenen.