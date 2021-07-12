Sådan styrketræner du for at opnå resultater ifølge træner Ben Bruno

Podcasten Trained: Skær dårlig træning fra med Ben Bruno
Coaching
Trænere for berømtheder er ofte kendte for deres prangende øvelser og popsmarte programmer. Ben Bruno er ikke en af dem. Her er hans ydmyge tilgang til træning.
"Trained" er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Livet er fuld af dumme ting, men det skal træning ikke være. Derfor er Nike-træneren for stjernerne, Ben Bruno, på en mission om at rydde op i misforståelserne som fx "Mere er mere" eller "Ingen fridage" og hjælpe alle, inklusive Chelsea Handler og Justin Timberlake, med at strømline deres træning og få resultater med styrketræning. I denne episode af Trained taler Ben Bruno, som er uddannet fra Columbia og med egne ord lidt "langsom", med værten Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, om, hvordan en dårlig ryg startede hans træningskarriere, hvad han har lært af at arbejde med Hollywoods største stjerner, og hvorfor nogen af os ikke gider burpees (vi sagde "nogen"). Han går også i detaljer med sin superenkle metode, hvor man blot gentager en håndfuld øvelser, hans "KISS"-formel og hans syn på 80/20-reglen, så vi alle kan blive Bruno Strong på egen hånd.
"Hvis du kæmper med vrede eller angst, hvor du føler dig irritabel og nervøs, kan det bare noget at tæske dig selv i gennem i træningscentret. Du har det bare bedre bagefter".
Ben Bruno
Nike-træner
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Send en e-mail til Flaherty på trained@nike.com, så vil han se, hvad han kan gøre.