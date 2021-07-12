Sådan styrketræner du for at opnå resultater ifølge træner Ben Bruno

Livet er fuld af dumme ting, men det skal træning ikke være. Derfor er Nike-træneren for stjernerne, Ben Bruno, på en mission om at rydde op i misforståelserne som fx "Mere er mere" eller "Ingen fridage" og hjælpe alle, inklusive Chelsea Handler og Justin Timberlake, med at strømline deres træning og få resultater med styrketræning. I denne episode af Trained taler Ben Bruno, som er uddannet fra Columbia og med egne ord lidt "langsom", med værten Ryan Flaherty, Nike Senior Director of Performance, om, hvordan en dårlig ryg startede hans træningskarriere, hvad han har lært af at arbejde med Hollywoods største stjerner, og hvorfor nogen af os ikke gider burpees (vi sagde "nogen"). Han går også i detaljer med sin superenkle metode, hvor man blot gentager en håndfuld øvelser, hans "KISS"-formel og hans syn på 80/20-reglen, så vi alle kan blive Bruno Strong på egen hånd.