Vejrtrækningsteknikker, der booster din løbepræstation

Det er også derfor, at Coach Bennett vender tilbage til denne form for vejrtrækning, når han føler, han er ved at miste kontrollen med løbet. "Hvis du mærker, at du har ondt eller går i panik, så er den bedste måde at få ro på dit løb igen at bruge et øjeblik på at tage nogle dybe indåndinger," siger han. Hvis mellemgulvsvejrtrækning ikke virker naturligt for dig, siger han, så vil denne form for vejrtrækning nok ikke hjælpe dig til at løbe din hurtigste 10-kilometer (for hvem kan koncentrere sig om dybe vejrtrækninger i maven, når man går efter en personlig rekord?). Men det kan hjælpe dig til at tage styringen med løbet igen – fysisk og mentalt – hvis du pludselig opdager, at du kæmper med det.