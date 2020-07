Tips til sunde spisevaner for løbere, der faktisk virker

Spis sundt regelmæssigt, og du vil få det godt. Det er en velkendt sandhed.



Dette er også evidensbaseret: Sund kost kan medføre positive ændringer i vores kroppe på et mikroskopisk niveau. Næringsstofferne, i den mad vi spiser, fodrer vores mitokondrier, som er motorerne i vores celler. Disse mitokondrier giver energi til alt, vores kroppe laver, som at trække vejret, producere vigtige hormoner og spænde vores muskler. "Jo bedre madkvalitet, jo mere energi får vi", udtaler Brian St. Pierre, der er registreret diætist og direktør for ernæring hos Precision Nutrition, en wellness coaching-virksomhed for professionelle og fritidsatleter.



"At spise hele frugter, grøntsager, protein og minimalt forarbejdede fødevarer kan hjælpe med at forbedre dit humør, give mere energi og forbedre din søvn og restitution", siger St. Pierre. "På lang sigt bør alt dette hjælpe dig med at blive en bedre løber".



Selvom dette lyder som sund fornuft, er en af de største årsager til, at vi ikke formår at spise sådan, at vi har en 'alt-skal-være-perfekt'-holdning. "Folk tager en hardcore 'alt-eller-intet'-tilgang til deres kost", udtaler St. Pierre. "De mislykkedes, fordi det ikke er holdbart". Hvad der er holdbart er: Små, sunde tiltag som nemt bliver til vaner.



"Se din kost i en sammenhæng", siger St. Pierre. "Det vil sige, spørg dig selv: Hvilke ernæringsvalg kan jeg tage, som er bare en lille smule bedre, end hvad jeg gør nu?". Måske er det at drikke en sodavand mindre om dagen, eller at udskifte en småkage til frokost med et stykke frugt. Du laver ændringen, udtaler St. Pierre, og så gentager du spørgsmålet for dig selv igen uge efter uge.



"Før du ved af det, har du skabt en stor ændring i din kost", siger han – en som ikke ville være mulig fra den ene dag til den anden.