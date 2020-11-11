Tips til sunde spisevaner for løbere, der faktisk virker

Sunde spisevaner for løbere
Coaching
Disse enkle kostændringer kan forbedre humør, energi og søvn. Og de kan også få dit løb til at føles bedre.
Spis sundt regelmæssigt, og du vil få det godt. Det ved vi jo egentlig godt. Det er også evidensbaseret: Sund kost kan medføre positive ændringer i vores kroppe på et mikroskopisk niveau.
Næringsstofferne i den mad, vi spiser, fodrer vores mitokondrier, som er motorerne i vores celler. Disse mitokondrier giver energi til alt, vores kroppe laver, som at trække vejret, producere nødvendige hormoner og spænde vores muskler. "Jo bedre madkvalitet, jo mere energi får vi", udtaler Brian St. Pierre, der er registreret diætist og Director of Nutrition hos Precision Nutrition, en wellness coaching-virksomhed for professionelle og fritidsatleter.
"At spise hele frugter, grøntsager, protein og minimalt forarbejdede fødevarer kan hjælpe med at forbedre dit humør, give mere energi og forbedre din søvn og restitution", siger St. Pierre. "På lang sigt bør alt dette hjælpe dig med at blive en bedre løber".
Selvom dette lyder som sund fornuft, er en af de største årsager til, at vi ikke formår at spise sådan, at vi har en 'alt-skal-være-perfekt'-holdning. "Folk tager en hardcore 'alt-eller-intet'-tilgang til deres kost", udtaler St. Pierre. "De mislykkes, fordi det ikke er holdbart". Hvad der er holdbart er: Små, sunde tiltag, som nemt bliver til vaner.
"Se din kost i en sammenhæng", siger St. Pierre. "Det vil sige, spørg dig selv: Hvilke ernæringsvalg kan jeg tage, som er bare en lille smule bedre, end hvad jeg gør nu?". Måske er det at drikke en sodavand mindre om dagen, eller at udskifte en småkage til frokost med et stykke frugt. Du laver ændringen, udtaler St. Pierre, og så gentager du spørgsmålet for dig selv igen uge efter uge.
"Før du ved af det, har du skabt en stor ændring i din kost", siger han – en, som ikke ville være mulig fra den ene dag til den anden.
Den simple ændring
Inkluder en grøntsag i dit måltid, og spis den først.
"Grøntsager er nogle af de mest næringsrige fødevarer på jorden. Spis dem først. Hvis du bare gør dét, er du garanteret en sund dosis af vitaminer, mineraler og fibre i hvert måltid", siger Chris Bennett, Global Head Coach for Nike Running. "Ligesom med løb handler ernæring om regelmæssighed. Og ligesom ved løb er den regelmæssighed afhængig af variation, så varier grøntsagerne på din tallerken fra gang til gang".
Det er godt at starte med en hvilken som helst grøntsag, men for ekstra beskyttelse mod inflammation (som St. Pierre siger, kan forlænge løbeskader og øge din chance for at få inflammation flere gange), så gå efter mørke bladgrøntsager som spinat og kål, korsblomstrede grøntsager som broccoli, blomkål, peberfrugter og champignon. De er alle fyldt med antioxidanter, som hjælper med at reducere inflammation.
"Se din kost i en sammenhæng".
Brian St. Pierre
registreret diætist og Director of Nutrition hos Precision Nutrition
Flere tips til at komme videre
01. Drik vand.
Vi forveksler ofte tørst med sult. Faktisk er dehydrering en af de største årsager til, at folk får løbeskader. "Når dit væv, dine muskler, sener og ledbånd er dehydrerede, er der større chance for, at de får skader", forklarer St. Pierre. Det kan den firdobbelte olympiske deltager og Bowerman Track Club Coach Shalane Flanagan nikke genkendende til. "Hvis jeg kunne give bare ét råd til mange atleter, ville det være at indtage væske. Hvis du føler dig sløv, eller du har hovedpine, eller du bare vil forbedre et lille område af dit liv eller blot påvirke dit muskelvæv, så er det vigtigt at indtage væske".
02. Snack din vej til gode valg.
"Når du når det punkt, hvor du bliver skrupsulten, også kaldet "hangry", mister du mentalt fokus, og dit energiniveau falder dramatisk", siger Flanagan. "Og det er tidspunktet, hvor du tager dårlige kostvalg". Hun har altid en sund snack med i sin taske, rygsæk eller bil, som f.eks. en "Superhero Muffin", fra hendes seneste kogebog: Run Fast. Cook Fast. Eat Slow.
03. Spis fødevarer rige på jern.
Dette næringsstof er i skaldyr, kylling og bønner. "Jern er supervigtigt, fordi det hjælper med at lave røde blodceller, og røde blodceller transporterer ilt til de arbejdende muskler, når du løber", siger Flanagan. Sunde muskler giver en sundere løber.