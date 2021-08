Tennisbanen Bunabhainneadar

Men det handler om mere end bare tennis. "Banen bliver brug på mange flere forskellige måder, end vi nogensinde havde forestillet os", siger Mike. Udover at have været en Lawn Tennis Association-godkendt træner er han uddannet hatha yoga-instruktør. Peggy er certificeret personlig træner og pilates-instruktør med speciale i at hjælpe ældre med deres mobilitet. Når det er muligt, underviser de begge hold i deres frilufts-fitnesscenter med udsigt til havet. Den friske luft og episke udsigt træner sindet og sjælen såvel som kroppen. "Det er et smukt syn at se en gruppe farvede madrasser i landskabet med en masse ben, der vajer i luften", siger Peggy.



Der kommer turister til fra hele verden for særegne, men de lokale kommer fra hele øen for at føle fællesskabet. "Det er blevet noget af et tilløbsstykke", siger Mike. "Men det betyder næsten mere at vide, at folk rejser en time fra den anden ende af øen i regnvejr for at komme til et hold", tilføjer Peggy.