Synkronisering af træning og cyklus

Det er måske nyt for dig, at din menstruationscyklus er inddelt i faser. Eller måske har du hørt, at den har to, tre, fire eller måske endda fem faser. Så lad os gøre det nemt at forstå. Sandheden er, at man kan inddele menstruationscyklussen i mange faser. Vi har valgt at forenkle det med henblik på træning ved at inddele cyklussen i de fire faser, hvor der sker store hormonelle forandringer i din krop: menstruationsfasen, den follikulære fase, den tidlige lutealfase og den sene lutealfase.

Selvom alle kroppe er forskellige, og menstruationscyklusser kan variere i længden, kan den seneste forskning bidrage til bedre at forstå vores fysiologi, til at blive mere nysgerrige omkring vores egne unikke hormonelle mønstre og til at forstå, hvordan de kan påvirke vores kondition. Så lad os komme i gang!