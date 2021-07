Mellem Seoul og New York skabte Suea Cho Fashion and Feasts

Efter college på vestkysten tog Suea mod øst igen. For hende var epicentret for stil lig med New York. Hun startede ved Opening Ceremony, den indflydelsesrige og ikoniske detailhandler, der ligger downtown. Hun blev der i fire år og blev til sidst Associate Director of Brand Image og var ansvarlig for det kreative indhold og specielle projekter. "Jeg husker, at jeg var så begejstret, da jeg fik det job. Jeg var lykkeligere, end da jeg blev optaget på college".



Alligevel forsvandt hendes passion for madlavning aldrig helt. Efter at have arbejdet med modeeliterne med succes, virkede det ikke så skræmmende at starte sin egen middags-klub. Faktisk sagde Suea, at hun var klar til at prøve noget nyt, og aftener i byens enestående restaurantscene inspirerede hende til at vende tilbage til køkkenet. Det førte til "Suea's Dinner Service", der er den eksperimentelle pop-up-middagsoplevelse, hun startede sidste sommer, som forbinder venner og familie over hendes kærlighed til madlavning.



Sueas stil blander inspiration fra de forskellige byer – og måder at leve på – som hun har oplevet som bare 26-årig. Her snakker den kreative person om hendes evigt forandrende forhold til mode og mad, og hvordan hun har taget det bedste fra begge verdner og skabt sin egen vej.