De bedste styrkende bevægelser til at forbedre ethvert løb

Den simple ændring

Udfør baglæns lunges.



Denne klassiker af en styrkeøvelse har mange fordele for løbere. "En lunge udført baglæns tvinger dig til at arbejde med balancen, hvilket forbedrer din løbeform", siger Bennett. Din core stabiliserer din krop under øvelsen, hvilket styrker dine mavemuskler, skrå mavemuskler og nederste del af ryggen. "Selve lungen arbejder med dine baldemuskler, lårmuskler og haser", tilføjer han, "som alt sammen styrker dig på en løbetur og hjælper med at støtte og stabilisere dine knæ".



Bevægelsen kan også oversættes til en løbebevægelse. (Forestil dig et løb i slow motion; hvert spring er som en mini-lunge.) Og fordi du bruger et ben af gangen, er du i stand til at udpege ubalancer mellem din venstre og højre side, siger Bennett. Nu ved du, f.eks. om du skal lave et par ekstra gentagelser på din svagere side eller hvilket stramt område, du skal benytte foamrullen på senere.



Hvad er den vigtigste grund til at starte med at lave lunges baglæns i stedet for forlæns? Det er nemmere at opretholde en korrekt position. I en forlæns lunge lader folk nemmere deres ben falde ind foran ders ankel og lægger dermed pres på det forreste knæ, siger Bennett. Men det er sværere, når du træder baglæns. (Dette er dokumenteret: I en koreansk undersøgelse af forlæns, baglæns og gående lunges fandt forskere, at baglæns lunges var forbundet med en lavere risiko for knæskader og aktiverede flere muskelfibre i benene.)



Tilføj baglæns lunges til dine styrketræningsdage for nemt at komme i gang, og start med 5 gentagelser på hvert ben. Du vil ikke bemærke meget i starten, siger Bennett. Men efter en uge vil du blive stærkere og kan lave 10 gentagelser. Når det føles nemt, så hold den nedre position i lungen i 5 sekunder? Kunne du det? Hold 1,5kg-vægte, mens du lunger, og når det er nemt, så hold positionen i 5 sek.



"Gradvis fremgang er langt mere givende end at gøre for meget på en gang, og få skader", siger Bennett. "Små skridt udvikler dig også — selv om det er en baglæns lunge".