Stylet af: Sabrina Ionescu

Når det kommer til farve, holder Sabrina sig til neutrale farver og vælger nedtonede nuancer sammen med simple sorte og hvide dele. "Jeg er ikke så meget til meget stærke farver. Jeg kan lide diskrete pasteller. Jeg tror, at lyserød er min yndlingsfarve."

En beklædningsdel, hun ikke bryder sig om? "Bare jeans," siger hun. "De er ikke lige så behagelige at have på. Jeg vil hellere gå i sweatpants. Det er sådan, en rigtig atlet tænker," joker hun.

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