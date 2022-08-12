Afslappet med stil
Stylet af: Sabrina Ionescu
Sabrina Ionescu er kendt for sin intensitet og sit konkurrencegen på banen, og hun er ekstremt disciplineret og ubønhørlig. Men WNBA-stjernens personlige stil viser en blødere, mere tilbagelænet Sabrina, der elsker afslappede vibes, og ikke er bange for at bære sine sweats som et stil-statement.
For Sabrina er komfort altafgørende. Hun beskriver sin hverdagsstil som afslappet og ubesværet med basisdele som hvide T-shirts, som kan dresses op eller ned. Og hvad med sko? "Air Max-sneakers er en favorit. Man kan bære dem til stort set alt."
"Jeg går stadig i mine Nike-rejsejoggingsæt fra Oregon. De har affektionsværdi!"
Sabrina Ionescu
Sabrina har det bedst, når hun kombinerer sine mest behagelige sweatpants med noget mere tætsiddende og struktureret, hvilket giver det ultimative mix af komfort og afslappethed.
Når Sabrina skal skrue op for sit look, blander hun materialer med forskellige teksturer. Hendes valg til øjeblikkelig chic stil: en sort bomberjakke.
Når det kommer til farve, holder Sabrina sig til neutrale farver og vælger nedtonede nuancer sammen med simple sorte og hvide dele. "Jeg er ikke så meget til meget stærke farver. Jeg kan lide diskrete pasteller. Jeg tror, at lyserød er min yndlingsfarve."
En beklædningsdel, hun ikke bryder sig om? "Bare jeans," siger hun. "De er ikke lige så behagelige at have på. Jeg vil hellere gå i sweatpants. Det er sådan, en rigtig atlet tænker," joker hun.
Se Sabrinas afslappede favoritter, og shop hendes stil nu.