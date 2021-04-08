Sådan bliver du i nuet ifølge sportspsykolog Graham Betchart

Både når vi dyrker sport og i dagligdagen, har vi det med at hænge fast i fortiden eller bekymre os om fremtiden. Men ifølge forfatter, sportspsykolog og mental performance-coach Graham Betchart – som har trænet nogle af de bedste spillere i NBA – er det vores evne til at blive i nuet, der adskiller de største talenter fra dem, der blot er gode. I denne episode af "Trained" taler Betchart med Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty, om hvordan vi kan træne vores hjerne til altid at vende tilbage til, "hvor dine fødder er", dvs. til nuet, præcis ligesom vi kan træne vores kroppes styrke, hastighed og smidighed. Han deler hurtige meditationsteknikker, som vi alle kan bruge til at centrere os selv, afslører den eneste statistik, der betyder noget og kommer ind på, hvorfor vi skal give slip på at vinde, hvis vi virkelig gerne vil vinde.