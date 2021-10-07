Sportspsykolog Jim Taylor taler om, hvordan du får dine børn til at blive ved med at dyrke sport

Podcasten Trained: Sådan opdrager man en atlet på den rigtige måde med dr. Jim Taylor
Coaching
Man kan ikke give børn et forspring hen imod sejrsskamlen, siger sportspsykolog dr. Jim Taylor. Men man kan give dem en fordel i livet.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Mindre end 1 procent af børn bliver professionelle atleter som voksne. Men pointen med at få børn i gang med at dyrke sport er ikke at opfostre den næste Serena eller LeBron, siger sportspsykolog og opdragelsesekspert Jim Taylor, ph.d. Det er derimod at give dem de mentale værktøjer til at være sunde, glade og succesfulde resten af deres liv. I denne episode af Trained får værten Jaclyn Byrer besøg af den tidligere alpine skiløber for at tale om fordelene ved ungdomssport og give råd til, hvordan forældre kan få – og holde – børn i gang. Hemmeligheden, siger han, er at skabe positive sportsoplevelser og ikke at hoppe med på det "ungdomssportslige industrielle kompleks". Han trækker på sin erfaring som far til to døtre, som dyrker sport, til også at dykke dybt ned i alle de faktorer, der kan holde piger tilbage inden for sport, og identificerer måder, hvorpå vi hver især kan hjælpe med at dæmme op for den ulighed mellem kønnene.
"Sport giver dem et panser. Den ændrer deres mål. Den ændrer deres indstillinger, deres opfattelser af, hvad det vil sige at være en pige eller kvinde. Den lærer dem at være proaktive og selvsikre."
Jim Taylor
Ph.d., sportspsykolog og forfatter til Raising Young Athletes
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com, og så vil hun se, hvad hun kan gøre.