Sportspsykolog Jim Taylor taler om, hvordan du får dine børn til at blive ved med at dyrke sport

Mindre end 1 procent af børn bliver professionelle atleter som voksne. Men pointen med at få børn i gang med at dyrke sport er ikke at opfostre den næste Serena eller LeBron, siger sportspsykolog og opdragelsesekspert Jim Taylor, ph.d. Det er derimod at give dem de mentale værktøjer til at være sunde, glade og succesfulde resten af deres liv. I denne episode af Trained får værten Jaclyn Byrer besøg af den tidligere alpine skiløber for at tale om fordelene ved ungdomssport og give råd til, hvordan forældre kan få – og holde – børn i gang. Hemmeligheden, siger han, er at skabe positive sportsoplevelser og ikke at hoppe med på det "ungdomssportslige industrielle kompleks". Han trækker på sin erfaring som far til to døtre, som dyrker sport, til også at dykke dybt ned i alle de faktorer, der kan holde piger tilbage inden for sport, og identificerer måder, hvorpå vi hver især kan hjælpe med at dæmme op for den ulighed mellem kønnene.