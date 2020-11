Kan du spise dig til et bedre immunforsvar?

Sådan virker dit immunforsvar

En hurtig biologi-opfriskning: Dit immunforsvar er et komplekst netværk af celler og proteiner, der fungerer som din krops første (og bedste) forsvar mod skadelige vira og bakterier. For at styrke det skal du fokusere på andre områder af velvære – i dette tilfælde ernæring – der direkte påvirker netværket.



Hvorfor betyder det noget, hvad du spiser? Udover makronæringsstoffer, som protein, har dit immunforsvar brug for tilstrækkelige niveauer af vigtige mikronæringsstoffer, da de arbejder sammen for at få alarmklokkerne til at lyde, så en invaderende fjende kan blive afværget med det samme. Men at stole på en høj dosis af blot ét mikronæringsstof (f.eks. C-vitamin) er ikke nok til at beskytte dig, siger Adrian Gombart, ph.d., der er professor i biokemi og biofysik ved Linus Pauling Institute på Oregon State University. Dette skyldes, at du har brug for en bred vifte af styrker i din hær, ikke blot en enkelt helt – hvilket betyder, at du skal variere din kost.