Sov bedre i nat, og få et bedre løb i morgen

Selvom du måske ikke er professionel løber, så bruger du alligevel næsten en tredjedel af din dag på at træne. Eller det burde du i hvert fald gøre.



At få mellem syv og ni timers søvn er dit bedste træningsværktøj og giver dig mulighed for at lade dine performance-batterier op, siger Cheri Mah, der er læge og forsker i lægevidenskab ved UCSF Human Performance Center. Hun er medlem af Nike Performance Council og har specialiseret sig i søvn og præstation hos eliteatleter. "Du kan lade dine batterier 60 procent op med seks timers hvile og ramme muren meget hurtigere", siger Dr. Mah. "Eller du kan lade dem 80, 90 eller 100 procent op hver nat og se, hvad du faktisk er i stand til".



Hvis du tager søvnen væk, så falder alt fra hinanden, siger Mah. Hun giver eksemplerne:



1. Din hjerne føles ikke så skarp. Hvis du holder dig vågen i 24 timer, giver det en kognitiv og motorisk funktionsnedsættelse, som svarer til en alkoholpromille i blodet på ca. 0,10 procent højere end den tilladte grænse for at køre bil.



2. Du kan blive ramt af en sygdom. Med seks timers søvn eller mindre over en længere periode har du en fire gange så høj risiko for at fange en forkølelse, end hvis du sover syv timer eller mere.



3. Du kan tage på i vægt. Kronisk søvnmangel ændrer hormonerne leptin og ghrelin, der regulerer sult og kan gøre dig mere tilbøjelig til at spise mad med højere indhold af mættet fedt og sukker.



Er man atlet, kan Mahs aktuelle forskning dog være ekstra dårligt nyt, da den antyder, at utilstrækkelig søvn over flere dage kan ændre dit koordinationsmønster og din biomekanik. "Dette har selvfølgelig indflydelse på performance, men den anden potentielle implikation er, at 'Hey, denne person er måske mere tilbøjelig til at få en skade på længere sigt'", siger hun.



I betragtning af alt dette, hvorfor får 70 procent af amerikanske voksne så ikke den anbefalede mængde søvn hver nat? Fordi det at få en god søvn er – ligesom at tage sig tid til regelmæssig motion og at spise sundt – hårdt, siger Mah.