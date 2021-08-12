De to søskene Joel og Georgia Palmer og deres Queer Creative Community

Søskendeparrets inspirerende queer-identiteter
Kultur
At være sig selv er sådan, man virkelig finder et fællesskab med andre, siger Georgia og Joel Palmer, multitalenter fra London.
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"Da jeg har blandet etnisk baggrund og er homoseksuel, var der ikke særlig mange rollemodeller, jeg kunne forholde mig til, da jeg var yngre", siger Joel på 28. Nu er Joel, sammen med sin søster Georgia på 20, med til at opbygge et kreativt queer-fællesskab for at skabe plads og muligheder for andre. "Vi ser vores platform som et rum, der kan inspirere mennesker. Med vores stil og æstetik søger vi altid efter det nonkonforme og at skubbe til grænserne for køn".
Søskendeparret voksede op i Birmingham, før de flyttede sydpå til London, hvor de fandt et queer-fællesskab, der opmuntrede og omfavnede deres individualitet. Georgia blev model ligesom sin bror, et arbejde, der blev udgangspunktet for at udforske skuespil og musik. Joel er også kreativ leder og medstifter af Major Zcene, et konsulentfirma inden for mode og bevægelse.
Joel og Georgia har været i karantæne sammen i en lagerbygning med andre kreative, som de arbejder sammen med på projekter. Under hele projektet har de begge omgivet sig med, og opmuntret, farvede queer-personer.
"Vi har opbygget denne stærke kreds af personer omkring os, som opfattes som minoriteter i branchen, og som vi kan hjælpe med at udvikle sig", siger Georgia. "Jeg vil gerne være talerør for andres stemmer".
"Sammen er vi stærke, ikke?" tilføjer Joel. "Sammen er vi mere synlige".
"Kreative queer-personer er en minoritet, så det er dét, der bringer os sammen. Men alle er individuelle personer, og det er dét, der gør os stærke".
Joel
I har mange flere fælles oplevelser, end de fleste brødre os søstre har – I arbejder som modeller samme og samarbejder. Hvilken styrke finder I hos hinanden for at blive ved med at gøre, det I gør?
Joel: Jeg tror, at Georgia og jeg udforsker vores talenter sammen med hinanden og derefter benytter dem i praksis, når det gælder vores arbejde. Georgia er helt sikkert en af mine muser. Det giver os et rum til at gøre fremskridt sammen på så mange forskellige måder og støtte hinanden angående så mange andre aspekter. Som nu, hvor Georgia er gået i gang med at spille skuespil, er du ikke?
Georgia: Jo. Jeg prøver at blive skuespiller og optræde som DJ.
Joel: Hun er med i en spændende kortfilm, der er på vej. Vi har nok bare været hinandens vej ind i en ny verden. Vores styrke sammen er helt sikkert noget, som man selv skal opleve i aktion. At se Georgia som model er som at se et kunstværk.
Georgia: Mit bevægelsesmønster kommer fra dig.
Det lader til, at dans, musik og stil har påvirket jeres arbejde såvel som jeres identiteter og selvudfoldelse. Kan I fortælle om det?
Joel: Vores samarbejde er tæt og stærkt, fordi vi har udviklet et særligt bevægelsesmønster som familie. Jeg fik meget danseundervisning, da jeg var yngre, og når det kommer til stil, så bytter vi gerne tøj. Vi har et look, der er inspireret af Black Panther, punk og afro-punk. Det er en leg med mange forskellige ting, og den er helt sikkert outreret nogle gange.
Georgia: Det afhænger virkelig af, hvilken person man vil være den dag. Hele vores fællesskab fandt sammen i Londons natteliv: En flok helt igennem kunstneriske, kreative personer af alle køn, alle slags seksualitet, det hele. For os [er klubben] et sikkert rum og en måde at socialisere på. Én ting, som vi alle er taknemmelige for og har tilfælles, er kærligheden til musik, dans, bevægelse, mode og stil.
I identificerer jer begge som queer, hvilket giver jeres forhold og rejse som farvede kreative endnu en dimension. Hvad betyder queer for jer?
Georgia: Jeg identificerer mig som queer, fordi jeg befinder mig i queer-fællesskabet. Det er det eneste, jeg ved. Mine venner er queer, mit sprog er queer, og de mennesker, jeg repræsenterer, er queer.
Joel: For mig er queer en fri tankegang. At være queer betyder ikke nødvendigvis, at man er tiltrukket af sit eget køn. Nu har vi en tid, hvor alle kunstnere, talenter og modeller, også på grund af de sociale medier, kan være særlige og helt sig selv.
Georgia: Ja. Jeg er ret selvsikker ved at være i kontakt med min krop, og jeg har det, som om jeg kan bevæge mig, være abstrakt og lege med forskellige karakterer. Jeg lærer hele tiden noget nyt om mig selv.
Joel: Vi har ikke været almindelige modeller. Jeg var åbent queer, og det ville jeg ikke ændre for nogen. Så vi måtte opmuntre hinanden, lade hinanden vide, at vi gør det her for at inspirere andre personer, som er yngre, end vi er. Hvis vi kan gøre det, så kan du også. Det er det, der fik mig til at være kreativ leder i stedet for blot model. Jeg kan faktisk skabe nye verdener og rum, som andre kan føle, at de er en del af, i stedet for kun at være ansigtet. Vi kan gøre mere end det. Vi kan faktisk skabe muligheder.
"Georgia er helt sikkert en af mine muser. At se hende som model er som at se et kunstværk".
Joel
I deltog begge i Black Lives Matter-protester i London. Hvad har I lært om jer selv i den forbindelse, og hvordan har det påvirket jer personligt og kreativt?
Joel: Én ting, som vi har indset under demonstrationerne, er, at vi har forbindelserne til at få tingene ud. Vi så måder at kommunikere til verden på, at dette faktisk finder sted, og det er også et sikkert rum. Hele den bevægelse har været rigtig interessant, for der var nogle i vores familie, der ikke rigtig støttede os i det. Det var interessant at vide, at systematisk racisme fandt sted i vores familie. Det var ret sørgeligt at miste forbindelsen til dem.
Vi ville gerne have foretaget en test for at dykke dybere ned i vores ophav. Hele livet har vi fået at vide, at vi bare er halvt jamaicanske, halvt engelske, men der er meget mere. Vi fandt ud af, at vi [også har rødder i] Sydamerika, Asien, Congo og Benin.
Georgia: Men bevægelsen har bragt os tættere sammen, og det er noget, som vi skulle have talt om tidligere.
Og hvad betyder fælles styrke for jer, særligt i forhold til, at I er farvede og en del af queer-fællesskabet?
Joel: Vores fællesskab består af ligesindede individer og fritænkere. Kreative queer-personer er en minoritet, så det er det, der har bragt os sammen. Men alle er individuelle personer, og det er dét, der gør os stærke.
Vi finder altid kun ægte inspiration fra vores egen omgangskreds. Vi inspirerer hinanden. Og når der så kommer en ny person med i vores flok, er det sådan, "Wow, du er virkelig en stjerne på din egen måde".
Hvordan opmuntrede I hinanden til at komme fremad i disse reflekterende, revolutionerende tider, og hvordan måtte jeres kreative processer ændre sig?
Joel: Vi så på animation, 3D, digitalt, legede bare med dem, vi bor sammen med. Vi bor i en lagerbygning med fantastisk plads – designere, fotografer og scenografer. Vi savnede klubberne så meget, at vi fandt pladespillerne frem og bare inviterede naboerne.
Georgia: Vi fik bare tid til at se helt indad og være kreative. Vi var så heldige, at vi havde rummet til at gøre det i.
Joel: Vi har vi et større drive til at komme videre med vores arbejde, og alt vi foretager os, nu. Det er det, der bragte os samme i løbet af denne periode.
Til sidst, hvilke andre sager er I passionerede og engagerede i?
Georgia: Det hele handler om rummelighed, diversitet og at støtte minoriteterne. Jeg er omgivet af mange transkvinder og sorte kvinder, og jeg ser mange plus size modeller, som ikke er med til fotosessions. Jeg vil gerne skabe dette kreative rum, hvor vi kan diskutere karrierens højde- og lavpunkter og skabe mere bevidsthed.
Joel: Helt sikkert transrettigheder. Vi er nødt til at anerkende vores transmiljø fuldt ud. De er den eneste årsag til, at fællesskaber for queer-personer og homoseksuelle overhovedet findes. Jeg synes, at vi på vores egen personlige rejse – de ting, der optog os, da vi var meget unge – brugte vores platform til at skaffe nok erfaring og penge, så vi kan give noget tilbage til alt det, vi kæmper for.
"Vi er nødt til at anerkende vores transmiljø fuldt ud. De er den eneste årsag til, at fællesskaber for queer-personer og homoseksuelle overhovedet findes".
Joel
Skrevet: Juli 2020