De to søskene Joel og Georgia Palmer og deres Queer Creative Community

I har mange flere fælles oplevelser, end de fleste brødre os søstre har – I arbejder som modeller samme og samarbejder. Hvilken styrke finder I hos hinanden for at blive ved med at gøre, det I gør?



Joel: Jeg tror, at Georgia og jeg udforsker vores talenter sammen med hinanden og derefter benytter dem i praksis, når det gælder vores arbejde. Georgia er helt sikkert en af mine muser. Det giver os et rum til at gøre fremskridt sammen på så mange forskellige måder og støtte hinanden angående så mange andre aspekter. Som nu, hvor Georgia er gået i gang med at spille skuespil, er du ikke?



Georgia: Jo. Jeg prøver at blive skuespiller og optræde som DJ.



Joel: Hun er med i en spændende kortfilm, der er på vej. Vi har nok bare været hinandens vej ind i en ny verden. Vores styrke sammen er helt sikkert noget, som man selv skal opleve i aktion. At se Georgia som model er som at se et kunstværk.



Georgia: Mit bevægelsesmønster kommer fra dig.



Det lader til, at dans, musik og stil har påvirket jeres arbejde såvel som jeres identiteter og selvudfoldelse. Kan I fortælle om det?



Joel: Vores samarbejde er tæt og stærkt, fordi vi har udviklet et særligt bevægelsesmønster som familie. Jeg fik meget danseundervisning, da jeg var yngre, og når det kommer til stil, så bytter vi gerne tøj. Vi har et look, der er inspireret af Black Panther, punk og afro-punk. Det er en leg med mange forskellige ting, og den er helt sikkert outreret nogle gange.



Georgia: Det afhænger virkelig af, hvilken person man vil være den dag. Hele vores fællesskab fandt sammen i Londons natteliv: En flok helt igennem kunstneriske, kreative personer af alle køn, alle slags seksualitet, det hele. For os [er klubben] et sikkert rum og en måde at socialisere på. Én ting, som vi alle er taknemmelige for og har tilfælles, er kærligheden til musik, dans, bevægelse, mode og stil.



I identificerer jer begge som queer, hvilket giver jeres forhold og rejse som farvede kreative endnu en dimension. Hvad betyder queer for jer?



Georgia: Jeg identificerer mig som queer, fordi jeg befinder mig i queer-fællesskabet. Det er det eneste, jeg ved. Mine venner er queer, mit sprog er queer, og de mennesker, jeg repræsenterer, er queer.



Joel: For mig er queer en fri tankegang. At være queer betyder ikke nødvendigvis, at man er tiltrukket af sit eget køn. Nu har vi en tid, hvor alle kunstnere, talenter og modeller, også på grund af de sociale medier, kan være særlige og helt sig selv.



Georgia: Ja. Jeg er ret selvsikker ved at være i kontakt med min krop, og jeg har det, som om jeg kan bevæge mig, være abstrakt og lege med forskellige karakterer. Jeg lærer hele tiden noget nyt om mig selv.



Joel: Vi har ikke været almindelige modeller. Jeg var åbent queer, og det ville jeg ikke ændre for nogen. Så vi måtte opmuntre hinanden, lade hinanden vide, at vi gør det her for at inspirere andre personer, som er yngre, end vi er. Hvis vi kan gøre det, så kan du også. Det er det, der fik mig til at være kreativ leder i stedet for blot model. Jeg kan faktisk skabe nye verdener og rum, som andre kan føle, at de er en del af, i stedet for kun at være ansigtet. Vi kan gøre mere end det. Vi kan faktisk skabe muligheder.