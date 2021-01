Snapshots: Familie, cricket og fællesskab med Derick Narine

Hvordan blev du introduceret for kricket?

Tja, mine forfædre blev ført [til Guyana] som slaver fra Indien for at arbejde i sukkerindustrien. Indien (og England) er der, hvor kricket opstod, så hvis man stammer derfra, skal man være klar over, hvordan man spiller, eller have en viden om det. Da [mine forfædre] kom til Guyana, blev det bare givet videre fra generation til generation. Så snart man kan holde et bat, tager de én med til parken og lærer dig at spille. Man starter med at spille for sin landsby. Derefter kan man blive udtaget til at spille for hele distriktet. Jeg spillede og blev udtaget til at spille på landsholdet. Jeg spillede for Guyana, da jeg var 16 år.