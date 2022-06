Snapshots: Adrenalinjagten med Leonora Manzano

At løbe i Mexico city er ikke for de svage. Først og fremmest er du seriøst højt oppe: 2.200 m over havets overflade. Og så er der varmen, forureningen, trafikken og 22 millioner mennesker at navigere blandt. Derfor foretrækker den lokale løber Leonora Manzano sommetider at løbe på stierne i en af de omkringliggende nationalparker i stedet for i de fyldte gader i byen. Hendes yndlingssted er Nevado de Toluca, der er en nationalpark på en af de udslukte vulkaner tre timer uden for Mexico city, hvor hun første gang opdagede sin passion for at løbe. I dag kommer Leonora her stadig for at løbe, når som helst hun får chancen for det.



På en klar og tidlig morgen i den frodige grønne park følges vi med Leonora på en af hendes runder og spørger hende, hvordan løb har påvirket hendes voksenliv.