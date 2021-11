Mød kvinden, der driver Tokyos skater-kultur fremad

Før kørte jeg BMX i Komazawa Park. En dag gav en pige, som jeg var blevet venner med, mig et gammelt, slidt board. BMX er et mandsdomineret miljø, og når det kom til at lave tricks, tænkte jeg tit: "En mand kan måske gøre det, men det kan jeg ikke." Inden for skatemiljøet var der mange flere piger, og det var helt vildt sjovt at kunne øve sig sammen. Alle begynder at skate som teenager eller først i tyverne, men på det tidspunkt var jeg allerede 29. Rundt omkring mig er der piger, der sammen med deres forældre har forsøgt at blive professionelle, siden de var små, og piger, der arbejder hårdt op til konkurrencer. Der er også dem, som bare skater for sjov, ligesom mig.

Uanset dygtighed, alder, nationalitet eller køn gør alle det, så godt de kan. Og når det endelig lykkes at lande et nyt trick, så er alle helt vildt glade på hinandens vegne. Det var virkelig fedt, og derfor blev jeg bidt af skateboarding. Efterhånden begyndte det at virke dumt at arbejde i et 9 til 17-job. Jeg indså, at det er bedre at bruge sit liv på at gøre noget, man kan lide. Og det gjorde, at jeg ville bruge så meget tid som muligt med at have det sjovt. Så jeg sagde simpelthen mit job op. Nu skater jeg, når jeg har lyst – bortset fra når jeg laver freelancearbejde – og arbejder på Skate Girls Snap i min fritid.