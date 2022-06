Nye vendepunkter

Og Suk-hee gør virkelig meget for at give disse piger en mulighed for at tro på sig selv.

I 2019 stod hun modigt frem og fortalte om det misbrug, hun var blevet udsat for, siden hun var teenager. Ved at stå frem gav Suk-hee mange andre kvindelige atleter styrke til at stå frem og slutte sig til hendes krav om forandring.

Når alt dette lægges sammen med Suk-hees imponerende præstationer på isen, er det nemt at se, hvordan hun bruger sportsånden til at skabe forandring. "Jeg vil bare prøve at gøre mit bedste og nyde rejsen. Jeg føler mig virkelig heldig over at være i en position, hvor jeg kan inspirere nogen."