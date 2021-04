Spil fodbold på det højeste niveau i de schweiziske alper

Selv om niveauet for den fodbold, der spilles her, ikke nødvendigvis er særlig mindeværdigt, så er oplevelsen i sig selv uforglemmelig, og for udeholdet ofte så betagende, at det tager pusten fra dem. Luften er tynd i denne højde, hvilket gør det svært for gæsterne at trække vejret, og det giver hjemmeholdet en fordel sidst i kampen.



"For modstanderne er det sværere", fortæller FC Gspon-forsvarer Diego Abgottspon, der har spillet her i næsten 20 år. "Hvis vi er bagud 5-0 i pausen, så ved vi, at vi kan komme igen og vinde kampen. Vi er et ekstremt stærkt hjemmehold".