Spil fodbold på det højeste niveau i de schweiziske alper

Der er ingen veje til Gspon. Man tager en rød og hvid svævebane fra byen Stalden for at komme op til den lille bilfri landsby, der ligger 1.900 m over havets overflade i de schweiziske alper i nærheden af skisportsbyen Zermatt og Matterhorns ikoniske bjergtop. I denne alpelandsby samles byen ikke på skiløjper og vandrestier men omkring en fodboldbane: Ottmar Hitzfeld Gspon Arena, Europas højest beliggende fodboldstadion.