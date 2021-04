Sådan skaber dans forbindelser

Kan I sige lidt om at danse alene versus at danse i et fællesskab eller som en gruppe?



Mette: Vi arbejder som individer, men styrken ligger i at gøre det i fællesskabet. Det er kedeligt alene. Og temmelig tomt. Hvordan skal du prøve dine idéer af? Hvordan skal du udvikle dig? Blive inspireret? Jeg er så heldig at have de her to kvinder, der hele tiden åbner mine øjne for en verden af muligheder og kommer med nye perspektiver.



Elise: Jeg synes, at vi alle forstår, hvor krævende det er, og hvor meget det kan lette én. Det er meget individuelt, men jeg føler, at vi alle oplever det på et eller andet plan, fordi kroppen er dit arbejde. Du er arbejdet. Du bringer altid dit indre og ydre jeg med ind i situationen.



Fatou: Vi lever også af hinandens energi, så det har været noget anderledes at følge undervisningen eller træne alene – bare med én person – sammenlignet med et hold. Du mærker bare, hvordan alle er så glade for at træne og danse.



Hvordan har det så været i de seneste måneder, hvor I ikke har haft den fysiske forbindelse gennem bevægelse og dans som I normalt har?



Mette: Jeg har været virkelig heldig, fordi jeg har mine roomies. Jeg har kunnet danse med nogen. Så jeg har ikke haft det som andre, der har kæmpet, og som ikke har kunnet udtrykke sig. Sådan er det for nogle. De træner, de går til undervisning. Det er det, de laver. Og pludselig er der ingenting at gå til. Det må virkelig dræbe ens sjæl. Det er kun sjovt alene i et stykke tid.



Elise: Man kan ikke mærke stemningen hos den person, der lærer fra sig eller viser dig trinene. Du kan ikke mærke energien. Nogle gange kan lærerne ikke lave de små korrektioner, fordi de ikke kan se dig. Det er mere ensidigt. Jeg kan godt lide at være sammen med mange mennesker. Jeg kan godt lide at kigge rundt og blive inspireret. Det er skønt at kunne danse med mine to roomies, men jeg savner helt bestemt at kunne danse i en gruppe med 30-40 mennesker, og se, hvor hårdt vi alle træner. Vi sveder. De fleste af os gør det ikke helt rigtigt, fordi det er svært. Vi træner virkelig hårdt, og det savner jeg.