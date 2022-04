Sådan påvirker klimaforandringerne sport ifølge en atlet og en ekspert

Hvad har en førende naturfredningsbiolog og en legendarisk maratonløber til fælles? Deres passion for miljøet. I denne episode vil vært Jaclyn Byrer bringe to unikke perspektiver sammen og fortælle historien om et fælles mål: at bevare vores planet, så vi alle kan trives. Til at starte med fortæller forskeren M. Sanjayan, CEO for Conservation International, om klimaets tilstand. Han forklarer, hvorfor atleter – uanset hvad de spiller eller hvor de træner – er påvirkede af forandringer i klimaet, betydningen af vores madvalg og nogle simple skridt, som vi kan tage for at skabe en bedre fremtid. Derefter vil den mangeårige Nike-atlet Joan Benoit Samuelson fortælle, hvordan flere årtier med løb har tvunget hende til at tilpasse sig dårlig luftkvalitet og uregelmæssige vejrmønstre, samt hvordan det har inspireret hende til at deltage i lokale klimainitiativer. De deler begge et håbefuldt syn på, hvordan de fortsætter med at omfavne udendørslivet og måderne, hvorpå vi alle kan deltage i kapløbet mod klimaforandringer.