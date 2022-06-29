Sådan påvirker klimaforandringerne sport ifølge en atlet og en ekspert

Podcasten Trained: Vejen til en grønnere fremtid
Coaching
Biolog M. Sanjayan og maratonløber Joan Benoit Samuelson forklarer klimaets indvirkning på sport i fortid, nutid og fremtid.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Hvad har en førende naturfredningsbiolog og en legendarisk maratonløber til fælles? Deres passion for miljøet. I denne episode vil vært Jaclyn Byrer bringe to unikke perspektiver sammen og fortælle historien om et fælles mål: at bevare vores planet, så vi alle kan trives. Til at starte med fortæller forskeren M. Sanjayan, CEO for Conservation International, om klimaets tilstand. Han forklarer, hvorfor atleter – uanset hvad de spiller eller hvor de træner – er påvirkede af forandringer i klimaet, betydningen af vores madvalg og nogle simple skridt, som vi kan tage for at skabe en bedre fremtid. Derefter vil den mangeårige Nike-atlet Joan Benoit Samuelson fortælle, hvordan flere årtier med løb har tvunget hende til at tilpasse sig dårlig luftkvalitet og uregelmæssige vejrmønstre, samt hvordan det har inspireret hende til at deltage i lokale klimainitiativer. De deler begge et håbefuldt syn på, hvordan de fortsætter med at omfavne udendørslivet og måderne, hvorpå vi alle kan deltage i kapløbet mod klimaforandringer.
"Hvem ville vi være uden det miljø, som vi elsker, og som er en forudsætning for, at vi kan gå udenfor og træne frit?"
Joan Benoit Samuelson
Nike-løber og klimaaktivist
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com – så vil hun se, hvad hun kan gøre.