Sådan overvinder du din største frygt, ifølge forfatter Lewis Howes

Vi udvikler alle en lang række færdigheder i skolen, men der er et emne, som højst sandsynligt ikke var med i dit pensum. Hvordan man håndterer sine følelser. Så når man bliver udsat for virkeligt hårde ting i livet – i Lewis Howes tilfælde inkluderede det seksuelt misbrug, en bror i fængsel og en skade, som stoppede hans karriere inden for amerikansk fodbold – ved man ikke, hvordan man skal komme igennem det, og da slet ikke, hvordan man kan have det godt. Efter at havde surmulet på sin søsters sofa et kort øjeblik besluttede Howes at se sin største frygt i øjnene (de førnævnte følelser) og gøre sig sårbar. Howes er i dag en populær podcast-vært, succesfuld forfatter, business-coach og med på det amerikanske håndboldlandshold, og hans mission er at hjælpe andre med at opnå storhed ved at få dem til at konfrontere deres frygt. I denne episode åbner denne tusindkunstner op over for Nike senior director of performance Ryan Flaherty og taler om, hvordan han har opnået psykisk og fysisk sundhed ved at arbejde sig igennem skam og identitetskrise, og hvordan mentorer har forvandlet ham til en "livsatlet." Hans råd om at lave en frygtliste, at smide personlighedsmaskerne (han har nogle stærke ord til de mandlige lyttere her) og om at tænke eksponentielt kan hjælpe os alle med at opbygge emotionel intelligens. Bedre sent end aldrig.