Sådan overvinder du din største frygt, ifølge forfatter Lewis Howes

Podcasten Trained: Bliv frygtløs med Lewis Howes
Coaching
Denne atlets største sejr skete uden for banen, da han indså, at han havde magten til at skabe sin egen fremtid. Nu hjælper han andre med at gøre det samme.
"Trained" er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
Vi udvikler alle en lang række færdigheder i skolen, men der er et emne, som højst sandsynligt ikke var med i dit pensum. Hvordan man håndterer sine følelser. Så når man bliver udsat for virkeligt hårde ting i livet – i Lewis Howes tilfælde inkluderede det seksuelt misbrug, en bror i fængsel og en skade, som stoppede hans karriere inden for amerikansk fodbold – ved man ikke, hvordan man skal komme igennem det, og da slet ikke, hvordan man kan have det godt. Efter at havde surmulet på sin søsters sofa et kort øjeblik besluttede Howes at se sin største frygt i øjnene (de førnævnte følelser) og gøre sig sårbar. Howes er i dag en populær podcast-vært, succesfuld forfatter, business-coach og med på det amerikanske håndboldlandshold, og hans mission er at hjælpe andre med at opnå storhed ved at få dem til at konfrontere deres frygt. I denne episode åbner denne tusindkunstner op over for Nike senior director of performance Ryan Flaherty og taler om, hvordan han har opnået psykisk og fysisk sundhed ved at arbejde sig igennem skam og identitetskrise, og hvordan mentorer har forvandlet ham til en "livsatlet." Hans råd om at lave en frygtliste, at smide personlighedsmaskerne (han har nogle stærke ord til de mandlige lyttere her) og om at tænke eksponentielt kan hjælpe os alle med at opbygge emotionel intelligens. Bedre sent end aldrig.
"Bliv ved med at gøre det, du frygter, indtil frygten forsvinder".
Lewis Howes
Forfatter til The School of Greatness, hovedtaler og atlet på det amerikanske håndboldlandshold
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Send en e-mail til Flaherty på trained@nike.com, så vil han se, hvad han kan gøre.