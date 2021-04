Sådan kan atleter spille sig igennem sorg efter at have mistet en nærtstående

Svar:

Det er jeg ked af at høre, MATCH. Det er et stort tab.



Du er den, du er, takket være din mor. Og at være tennisspiller er en del af den person.



Jeg håber, du ved, at det er helt okay at sørge over tabet af hende. Og at det er okay, at du ikke har lyst til at spille tennis lige nu, fordi så meget har ændret sig. Forandring er næsten altid forbundet med ubehag.



Jeg oplevede en anden form for tab for to år siden. Jeg havde en spontan abort, og det var virkelig hårdt. Jeg havde så meget håb bundet op på min graviditet. Jeg ved, det ikke er det samme, men jeg forestiller mig, at når man mister en forælder i så ung en alder, kan man miste håbet. Man har alle de her planer sammen, men så er personen pludselig borte.



Men hun er jo ikke helt borte, vel? Hun er stadig i dit hjerte, og på den måde er hun der stadig for dig.





Jeg er også mor – jeg har en dreng på fem år og en lille nyfødt pige – og hvis der skulle ske mig noget, ved jeg, at jeg ville ønske, at de levede deres liv videre. Når du tænker på din mor, så tænk på, hvad hun ville have ønsket for dig. Det lyder, som om hun elskede at være en del af din sport og elskede at se dig spille. Hvis det er tilfældet, så brug det som motivation til at kæmpe videre. Lad din kærlighed til hende være din ild. Du kan ære hende ved at lammetæve nogen på tennisbanen. Det tror jeg, hun ville kunne lide. Den slags tror jeg på!



Det her lyder måske sært, men nogle gange tænker jeg på, hvad min mor ville ønske, at jeg gjorde, efter hun er død.



Jeg ved, hun ville give mig et spark bagi, hvis jeg bare sad og græd over hende. Jeg siger ikke, at du ikke bør græde! Det ville jeg helt sikkert selv gøre. Men hvis jeg kun græd, ville min mors spøgelse sikkert sætte min brandalarm i gang, og så ville jeg vide, at det var hende, der prøvede at sige til mig: "Aida, let rumpen, og kom videre! Afgang!"