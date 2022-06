Sådan håndterer du at blive valgt fra på holdet ifølge Coach Courtney Banghart

Jeg har været der, "kun OK". Det mener jeg helt specifikt – ligesom dig kom jeg ikke med på et hold, som jeg vidste, at jeg fortjente at være på. Selvfølgelig er der mange, der har prøvet det. Så hvorfor føles det meget værre for personer som dig og mig?



For mit vedkommende kan jeg fortælle dig, at sport betød alt for mig, da jeg voksede op. Mit første ord var ikke "mor" eller "far", det var "bold". Det er ikke engang løgn. Jeg kommer fra en lille by i New Hampshire, hvor alle dyrkede al slags sport, for ellers havde man ikke nok spillere til holdene. Jeg var typen, der kom hjem fra fodboldtræning og begyndte at spille basketball, mens jeg stadig havde benskinnerne på. Der har nok også været noget skateboarding, ishockey og kunstskøjteløb inde over.



Fodbold var min første kærlighed og min første hjertesorg.



Da jeg var ni år aflagde jeg prøve til U12-fodboldholdet. Mit eget skolehold havde været statens bedste, så jeg var vant til at vinde. Jeg var sikker på, at jeg ville komme på U12-holdet. Jeg kom ikke på U12-holdet. Først kunne jeg ikke tro det. Den slags var aldrig sket for mig før. Det, jeg havde at byde på, var bare ikke nok. Der var ikke brug for mig. Træneren fortalte mine forældre, at jeg havde masser af potentiale, men var alt for lille. Mine forældre prøvede at trøste mig. Intet hjalp; jeg var blevet ydmyget.



Hvordan kom jeg mig så over det? Tja, det gjorde jeg måske ikke, siden jeg snakker med dig om det! Men jeg blev ved med at spille, for i bund og grund havde jeg ikke noget valg. Det her kommer til at lyde dramatisk, men det er sådan her: Sport har altid være min måde at være i kontakt med verden på. Det er det eneste, jeg nogensinde har kendt til. Så muligheden for at stoppe var ikke til stede. Og hvis jeg kan bedømme dig ud fra en e-mail på 100 ord, så er du i samme båd.