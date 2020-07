Sådan giver muskelhukommelse fremskridt

Mobergs hold foretog også biopsier på deltagernes muskler både lige efter træningsperioden på 10 uger samt efter den sidste træning 5 måneder senere. De fandt frem til følgende om det trænede ben: Større niveauer af gen- og proteinmarkører mentes at være relateret til muskelsundhed og vækst, såvel som muskulær udholdenhed, hvilket kunne forklare dets styrke.



På den måde ser det ud til, at hjernen og musklerne arbejder sammen, siger Moberg. Din hjerne husker motoriske færdigheder, mens musklerne hænger fast i strukturelle ændringer, der kan hjælpe dig med at genvinde og booste den reducerede styrke hurtigere.



Denne nyhed er ikke nogen undskyldning for at lægge dine dumbbells på hylden. Det gælder stadig, at dårligere form måske kan begynde at mærkes så tidligt som nogle få uger efter, at du har sat træningen på pause, selv om effekten varierer afhængigt af aktivitetstypen og dit fitnessniveau før træningsstop. De fleste mennesker taber kondition inden for en uge, siger Milton, mens et fald i styrketræningsformåen tager længere tid og påvirker mennesker forskelligt. Men uanset om du er væk fra din træning en uge eller fem måneder, skal du vide dette: "Hvis du har trænet førhen, er der en chance for, at du ikke mister al din styrke", siger Milton. "Du befinder dig nu et sted midt imellem din bedste fitnessform og din oprindelige bundlinje". Så det kunne være værre.



Denne nye viden bør dog heller ikke presse dig ud i at træne for hårdt, når du vender tilbage til dit fitnessprogram. Gør dig selv en tjeneste, og tag de første sessioner eller uger lidt mere med ro, end du gjorde, før du stoppede træningen. "Selv en meget veltrænet person vil stadig have behov for at starte ud på et lavere niveau. De kan måske træne hårdere hurtigere end en, der har en mindre omfattende træningsbaggrund", siger Milton. Du bør ikke starte op igen bare for at blive bremset af en skade eller overtræning.



Og selv om en aktivitet ikke nødvendigvis føles fantastisk eller ser godt ud efter en lang pause (fx møllehjul), er det motiverende at vide, at det næsten er umuligt at ryge helt tilbage til start i løbet af måneder eller endda år. Du kan opnå fremskridt hurtigere, end du gjorde første gang, du startede med at træne. Glem ikke at takke din hjerne, og dine muskler, for det.