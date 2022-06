Renee Montgomery: Bevægelse bliver til bevægelser

Som leder for Atlanta Dream tog Renee sin kamp til nye højder og startede en ny æra for kvindebasketball – én hvor en sort, kvindelig LGBTQ+-atlet kan lede et hold og en bevægelse på samme tid. Hun stiftede Renee's Runs, en opsamlingsliga for kvinder i Atlanta, Georgia, for at opbygge basketballmiljøet for kvinder og give bolden videre til den næste generation af atleter. Renee's Runs er for mange forskellige kvinder, fra fritidsspillere til tidligere professionelle, og er et sted, hvor de kan styrke hinanden, skabe kontakt og udvikle sig. "Vi arbejder sammen, og vi opbygger sammen, og for mig er det mål", siger Renee.



I en verden, hvor atleter vurderes i forhold til, hvad de udretter på banen, viser Renee os, at nogle gange er det de ting, vi udretter uden for banen, der skaber varig forandring. "Jeg har viet mit liv til basketball, fordi jeg elsker det. Og jeg følte, at det var en vej, hvor jeg ville kunne gøre forskellige ting. Hvert et lille øjeblik, som folk bruger, fortsætter bevægelsen og dens momentum. Det øjeblik behøver ikke at være en demonstration. Det kan være hvad som helst. Man skal bare skabe noget".