Reguler dit indre ur for at få en bedre søvn og mere energi

"Når man har en markant kortere rytme, betyder det, at din melatoninudløsning, som fortæller din krop at den skal sove til at toppe meget tidligere, så du er træt, længe før du burde være det", siger Partch. "Og så vågner du op, før dagen egentlig er begyndt".



Uanset om dit indre kropsur har en kort eller lang rytme, behøver du ikke lade det diktere, hvordan du lever. "Din livsstil, især hvad angår træning og mad, kan ændre dine indre ures faser, eller tidsindstillinger, til at yde bedst tidligere eller senere på dagen, afhængigt af dit mål", siger Karyn Esser, PhD, Professor and Associate Program Director på University of Florida’s Institute of Myology og ledende forsker i forholdet mellem døgnrytmer og skelettet.



Forskning i indre kropsure og træning er stadig i gang. Men hvis du føler dig træt kl. 20.00, vil du sandsynligvis få mest ud af at eftermiddagstræning. Det skyldes, at træning kan ændre dit indre ur, hvilket kan forsinke igangsætningen af melatonin, siger Esser. Hvis du kæmper med at falde i søvn før midnat, vil en morgentræning helst udendørs, justere din døgnrytme til at få igangsætning af søvn til at toppe tidligere på dagen. “Det gode ved det er, at dine indre muskleure er meget responsive over for træning og kan justeres, så dine muskler vænner sig til enhver planlagt træning,” siger hun. “Efterhånden som de gør det, vil de præstere bedre, så du til sidst vil se samme, eller bedre, resultater.”



Uanset dit personlige ur skal du også spise morgenmad, frokost og aftensmad inden for en 10-timers ramme, der bedst matcher dagtimerne, tilføjer Partch. Ved at eksponere dig selv for naturligt lys, så snart du vågner og begrænse blåt skærmlys (din telefon, TV og laptop) efter mørkets frembrud ti et minimum for ar minimere melatoninforstyrrelser, vil også hjælpe.



“Der er så meget mere at lære, men det er fascinerende at vide, at vi alle har fungerere ved hjælp af vores eget indre ur, som kontrollerer praktisk alt alt i vores kroppe,” siger Partch. Jo mere opmærksomhed, du giver det, jo mere sandsynligt er det, at du føler, at du har mere kontrol over, hvornår du er vågen, spiser, træner, sover, hvad det end er, du vil bruge din tid på.