Klar til vejen: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade
Innovation
Med inspiration fra adaptive atleters gør-det-selv-løsninger udvikler Nike-designere livsforandrende måder at løbe med proteser på. Her er den seneste version.
"Proof of Concept" er en serie, der præsenterer banebrydende innovationer inden for sport, wellness og præstation.
Forestil dig en verdensklasse-atlet, som stykker sit eget udstyr sammen med lim og saks hjemme i garagen.
Det lyder måske tosset, men det var tilfældet for den paratriatleten Sarah Reinertsen, som plejede at skære sålen af sko for at sammenflikke interimistiske greb til sin løbeprotese (en specialfremstillet benprotese til sport).
"Det kan vi gøre bedre!" var den umiddelbare reaktion fra Tobie Hatfield, en erfaren Nike-innovatør og tidligere løbetræner, da han så Sarahs ad hoc-løsning. Dette resulterede i Nike Sole 1.0 – et hurtigt udskifteligt grebsystem til løbeproteser fra firmaet Össur – der revolutionerede sportsudøvelse for paraatleter i hele verden. Denne opfindelse betød, at de på få sekunder kunne vinke farvel til slidte såler til fordel for et nyt og friskt greb.
Version 1.0 var en revolutionerende opfindelse, men "vi designer aldrig et perfekt produkt," som Tobie siger i filmen ovenfor, og slår fast, at når det kommer til innovation, så er der ingen målstreg. Ni år senere har et nyt hold af atleter og innovatører grebet depechen og udviklet videre på tingene.
Se filmen, og få mere at vide om, hvordan Nike Sole 2.0 kom til verden. Læs så videre nedenfor, og find ud af, hvad projektets hoveddesigner, George Xanthos, gjorde derefter.
Mød George, som er hoveddesigneren bag Nike Sole 2.0. (1) Nike Sole 1.0-fotos fra 2012. (2) Tidlig prototype af version 2.0's nye og forbedrede smæklåssystem i anvendelse.
Fase 1: Fastgørelsesproblemer
Budskab: Læg ud med empati – og ambition
George, der har arbejdet på funktionelle gennembrud, såsom Nike FlyEase (lette af-og-på-løsninger) og Nike Pulse (fodtøj til sundhedsarbejdere), er ikke ubekendt med empatisk design – processen, hvor man er nødt til at sætte sig i en andens sko for bedre at forstå, hvad de har brug for.
Med Nike Sole 2.0 betød det, at han skulle ind i hovedet på brugerne af løbeproteser. Forestil dig Sarahs hjemmelavede løsning, som blev nævnt tidligere; så springer vi nogle få måneder frem i tiden, og så står man der med et slidt piskeris monteret på foden. Det er derfor, at det udskiftelige Nike Sole-system er så afgørende – og derfor at holdet var opsat på at gøre version 2.0 nemmere at på- og afmontere end nogensinde før.
Men de stoppede ikke dér. De ønskede også at udvikle flere valgmuligheder – for hvem er tilfreds med bare ét par sko? Et eksempel: Atleter, der skal skifte fra en sål designet til løb på vej til en pig- og banesål. "Løbeproteser er dyre," påpeger George. "De fleste paraatleter har ikke råd til at købe en protese kun til konkurrence." Derfor er de nødt til at kunne skifte sål på deres ene universalprotese.
Udfordringerne med at udvikle en ny fastgørelsesmekanisme beskrives i film i toppen – men den hårdt tilkæmpede sejr var bare begyndelsen på Georges rejse.
(1) Paralympisk længdespringer Markus Rehm og George samarbejder i Össurs hovedkvarter i Island. (2) Slowmotion-optagelser af Markus, som tester prototyperne. (3) Markus tilpassede sin længdespringsklinge, så de forreste pigge kom så langt frem som muligt.
Fase 2: Innovatør x atlet
Budskab: Vær parat til at mislykkes
George tog et natfly til Reykjavík og begav sig direkte hen til protesevirksomheden Össurs hovedkvarter, som igennem lang tid har været Nikes samarbejdspartner på Nike Sole-initiativet. Nu skulle måneders udviklingsarbejde gennemtestes.
Her sprang han på hovedet ud i en maraton af en arbejdssession sammen med den paralympiske længdespringer Markus Rehm. Efter kun få minutter blev "plan A" smidt i skraldespanden. Da de så slowmotion-optagelserne af Markus, hvor han løber og springer, indså de, at Georges første prototype ikke havde god nok kontakt med underlaget!
Han havde afkortet længden på sålen for at gøre den lettere, men åbenbart var det for meget. "Jeg så med det samme, at Markus landede på protesen bag ved området, hvor sålen var," siger George. De fortsatte uanfægtet arbejdet i værkstedet. "Vi begyndte at skære og justere på prototyperne og testede så igen."
Det var bare et af de aha-øjeblikke, de to oplevede i løbet af en meget produktiv weekend. Af andre forbedringer kan nævnes at fjerne plastikknopperne, der kunne udgøre en skridfare for længdespringere, og at flytte piggene helt frem for at give et mere målrettet greb.
(1) George fandt ud af, at kun meget få topatleter ønsker en mellemsål (stødabsorbering imellem deres protese og pigplade) – "protesen er i forvejen som en stor fjeder." (2) Afhængigt af sportsgrenen bruger forskellige atleter forskellige pig-konfigurationer. (3) Georges à la carte-pigplade-valgmulighed har præfabrikerede riller, så den kan tilpasses brugeren.
Fase 3: At løbe spidsrod
Budskab: Tilbageslag betyder nye muligheder
Som det næste i Össur-hovedkvarteret igangsatte George en række feedback-møder med endnu flere paraatleter i verdensklassen.
Han var knap nået ud af døren, inden han ramte en mur: Da de godt og vel ti atleter blev spurgt, om de ville bruge det udskiftelige Nike Sole-system, lød der et samstemmende "nej" fra dem.
I modsætning til de fleste paraatletiske løbere har dem i toppen som regel adgang til flere proteser og kan derfor tilpasse en til konkurrencebrug. (Det betyder normalt, at de limer en strømlinet pigplade direkte på).
Det var en forbier, men det betød dog ikke, at alt var forgæves. George husker, at atleterne også "hurtigt så værdien af et udskifteligt system for den almindelige paraatlet, og at de selv ville have haft glæde deraf tidligere i deres sportskarriere, da de kun havde én løbeprotese."
I stedet for nu at se eliteatleter som irrelevante for det aktuelle projekt identificerede George i stedet hurtigt en helt ny brugergruppe. En meget inspirerende en af slagsen.
"Jeg tænker på dem som racerkørere," siger George om de dygtige løbere og deres forhold til deres klinger. "De finjusterer hele tiden denne her motor, gør den lettere, laver modifikationer. Det er fantastisk at se som designer."
Han brugte muligheden til at optimere en à la carte-pigplade, som lægger op til brugertilpasning – således at springere kan indstille den på en anden måde end sprintere og så videre.
Islands naturlige geometri inspirerede Sole 2.0's pigplade-design, hvor rillerne hæver sig og omkranser og støtter piggene og danner sekundære grebstænder ved yderkanten.
Fase 4: Inspirationstur
Budskab: Form kan føre til funktion
Efter en tætpakket uge med tekniske indsigter sammen med Össurs atleter og ingeniører var George klar til nogle rent sansemæssige indtryk.
Han lejede en bil og fortabte sig i Islands unikke seværdigheder og lyde. Og til sidst ankom han til Svartifoss-vandfaldet – et forbløffende naturvidunder, som han beskriver som den del af turen, der gjorde størst indtryk.
"Det ligner et kæmpemæssigt orgel med den måde, basaltsøjlerne er lodret placeret," husker George. "Den visuelle rytme, de skaber, er helt utrolig. De er både geometriske og organiske på samme tid."
Han brugte det som inspiration til Sole 2.0-pigpladen – ikke kun på grund af, at det er tiltalende rent visuelt, men fordi det havde en praktisk anvendelse med facetterede riller, der i en flydende bevægelse flytter materialet til der, hvor der er brug for det.
(1) Hver en bule og hver en rille på den nye vejsål har et formål. (2) Tilbage i Nikes hovedkvarter i Oregon havde George ikke adgang til så mange slidtestere – men ingen er bedre til det end Sarah, som sendte holdet af sted på denne rejse til at starte med.
Fase 5: De sidste detaljer
Budskab: Bedre er kun midlertidigt – hvad så næst?
Nu, hvor pigpladen var på rette vej, vendte George opmærksomheden mod sålen designet til løb på vej. For at komme på idéer begyndte han at tænke tilbage til første gang, han så Nike Sole 1.0 i anvendelse: På børn, der morede sig til et CAF-stævne (Challenged Athletes Foundation), for nogle år siden.
"Jeg så unge paraatleter løbe på græs, løbe på vejen, spille basketball og andre sportsgrene," erindrer han. "Det var inspirerende, hvordan kombinationen af Össur-klingen og Nike Sole frigjorde disse atleter, som var så fulde af energi og optimisme, mens CAF-klinikkerne underviste dem i, hvordan de kunne bevæge sig bedre."
For at sikre en alsidig løsning, der fungerer til forskellige sportsgrene og underlag, til atleter, som dyrker alle mulige aktiviteter, tog George "de bedste grebdele fra basketball og løb – sildebensmønster og knopper – for at skabe den perfekte hybrid."
Det endelige mashup kan ses ovenfor, fra den første skitse til slutproduktet. Men som alle dygtige innovatører er George allerede i gang med at udtænke fremtidige forbedringer – herunder muligvis et arsenal af sportsspecifikke greb-valgmuligheder.
"Måske laver vi et produkt til trail-løb, der er endnu mere holdbart," siger han reflekterende. "Og måske et specielt til basketball, så man kan have fire forskellige udskiftelige såler."
Eller flere for den sags skyld. Når det kommer til at skabe innovation for paraatleter, står fremtiden vidt åben. Som George siger: "Hvem ved, hvad der er muligt?" En ting er sikkert: Han vil gøre sit bedste for at finde ud af det.
Vil du have en? Hvis du eller en, du kender, gerne vil vide, hvordan man får fingrene i en Nike Sole 2.0, så gå ind på vores venners, Össur prosthetics, hjemmeside. Sole 2.0-grebsystemet medfølger som standard for visse Össur-produkter.
Film: Azsa West
Tekst: Brinkley Fox