Klar til vejen: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade

Forestil dig en verdensklasse-atlet, som stykker sit eget udstyr sammen med lim og saks hjemme i garagen.

Det lyder måske tosset, men det var tilfældet for den paratriatleten Sarah Reinertsen, som plejede at skære sålen af sko for at sammenflikke interimistiske greb til sin løbeprotese (en specialfremstillet benprotese til sport).

"Det kan vi gøre bedre!" var den umiddelbare reaktion fra Tobie Hatfield, en erfaren Nike-innovatør og tidligere løbetræner, da han så Sarahs ad hoc-løsning. Dette resulterede i Nike Sole 1.0 – et hurtigt udskifteligt grebsystem til løbeproteser fra firmaet Össur – der revolutionerede sportsudøvelse for paraatleter i hele verden. Denne opfindelse betød, at de på få sekunder kunne vinke farvel til slidte såler til fordel for et nyt og friskt greb.

Version 1.0 var en revolutionerende opfindelse, men "vi designer aldrig et perfekt produkt," som Tobie siger i filmen ovenfor, og slår fast, at når det kommer til innovation, så er der ingen målstreg. Ni år senere har et nyt hold af atleter og innovatører grebet depechen og udviklet videre på tingene.

Se filmen, og få mere at vide om, hvordan Nike Sole 2.0 kom til verden. Læs så videre nedenfor, og find ud af, hvad projektets hoveddesigner, George Xanthos, gjorde derefter.