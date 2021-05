Klar til vejen: Nike Sole 2.0 x Össur Running Blade

Fase 1: Fastgørelsesproblemer

Budskab: Læg ud med empati – og ambition

George, der har arbejdet på funktionelle gennembrud, såsom Nike FlyEase (lette af-og-på-løsninger) og Nike Pulse (fodtøj til sundhedsarbejdere), er ikke ubekendt med empatisk design – processen, hvor man er nødt til at sætte sig i en andens sko for bedre at forstå, hvad de har brug for.

Med Nike Sole 2.0 betød det, at han skulle ind i hovedet på løbeklingebrugerne. Forestil dig Sarahs hjemmelavede løsning, som blev nævnt tidligere; så springer vi nogle få måneder frem i tiden, og så står man der med et slidt piskeris monteret på foden. Det er derfor, at det udskiftelige Nike Sole-system er så afgørende – og derfor at holdet var opsat på at gøre version 2.0 nemmere at på- og afmontere end nogensinde før.

Men der stoppede de ikke. De ønskede også at udvikle flere valgmuligheder – for hvem er tilfreds med bare ét par sko? Et eksempel: Atleter, der skal skifte fra en vejsål til en pig- og banesål. "Løbeklinger er dyre," påpeger George. "De fleste adaptive atleter har ikke råd til at købe en klinge kun til konkurrence." Derfor er de nødt til at kunne skifte sål på deres ene universalklinge.

Udfordringerne med at udvikle en ny fastgørelsesmekanisme beskrives i film i toppen – men den hårdt tilkæmpede sejr var bare begyndelsen på Georges rejse.