Oven over skyerne: Basketballbaner på tagene i Hongkong

Ming Tak-banen – Vækst i pigernes sport

At få tid på en af Hongkongs travleste basketballbaner er svært for enhver – især ikke-mandlige spillere, som ofte hverken bliver budt velkommen eller taget alvorligt. I samarbejde med lokale partnere satte One Bite-teamet sig for at skabe et inkluderende rum, hvor atleter af ethvert køn kunne spille basketball og føle sig hjemme. "Temaet er prioritet til pigerne", siger Melody om den kreative strategi, hendes team har anvendt på Ming Tak. "Vi håber at kunne skabe et sikkert rum for atleter, især piger, hvor de kan nyde at dyrke sport uden bekymringer". Disse værdier er reflekteret i vores nye design inklusiv et farvevalg, der repræsenterer et ikke-binært spektrum af kønsidentiteter, og et stort, markant "W" lige i midten af den ene af de to baner, der erklærer, at kvinder har førsteret her.