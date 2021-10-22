Oven over skyerne: Basketballbaner på tagene i Hongkong

Melody Siu stod med et svært valg i skolen: Hun elskede videnskab ligeså højt, som hun elskede kunst. Hun endte med at vælge begge dele. "Det er helt naturligt, når du forestiller dig [at kombinere] disse to fagområder i fremtiden, at valget så faldt på noget som arkitektur", siger hun om sin karrierevej.



I dag, hvor hun er Senior Architectural Designer på One Bite Design Studio i Hongkong, blander Melody kunst og videnskab på daglig basis. Alle slags projekter, der involverer brug af det offentlige rum, lander ofte på hendes skrivebord – lige fra rolige tebutikker og travle hotellobbyer til basketballbaner på tagene af områdets mange sociale boligbyggerier.



Hver opgave kommer med sit helt eget sæt af overvejelser, så da Melody og teamet første gang påtog sig at redesigne basketballbaner, måtte de lære alting undervejs. Efter at have færdiggjort fire af den type projekter har de identificeret en række funktionelle tommelfingerregler. Man kan beskrive disse som en sportsbanedesigners ABC:



Slidstærkt design. I offentlige rum giver æstetik ikke nogen mening, hvis det ikke kan holde længe. "Du skal vælge den helt rigtige grundfarve til banen, så den ikke så nemt får ridser eller mærker", siger Melody.





I offentlige rum giver æstetik ikke nogen mening, hvis det ikke kan holde længe. "Du skal vælge den helt rigtige grundfarve til banen, så den ikke så nemt får ridser eller mærker", siger Melody. Udnyt den begrænsede plads effektivt. Basketball er så populært i Hongkong, at spillerne ofte må vente op til en time på at komme til at spille. Jo flere baner man kan få klemt ind på spillearealet, desto flere kan komme til at spille.





Basketball er så populært i Hongkong, at spillerne ofte må vente op til en time på at komme til at spille. Jo flere baner man kan få klemt ind på spillearealet, desto flere kan komme til at spille. Indgå partnerskaber i lokalmiljøerne. For at få mest muligt ud af dem skal sportsbaner designes med de rigtige specifikationer. Da Melody og teamet ikke selv var basketballeksperter, da de startede projekterne, opsøgte de samarbejdspartnere, som var det.





For at få mest muligt ud af dem skal sportsbaner designes med de rigtige specifikationer. Da Melody og teamet ikke selv var basketballeksperter, da de startede projekterne, opsøgte de samarbejdspartnere, som var det. Arbejd med det, du har. At modernisere en eksisterende konstruktion er en helt anden udfordring end at begynde helt fra bunden. Det vigtigste er kreativ problemløsning og at få det meste ud af begrænsningerne.



Se videoen herover, og lær hvordan designere, atleter og basketballelskere arbejder sammen om at revitalisere de offentlige baner i hele Hongkong. Nedenunder kan du tjekke nogle af deres seneste projekter – som tilfældigvis også er fede steder at spille basketball.