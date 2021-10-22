Oven over skyerne: Basketballbaner på tagene i Hongkong
Innovation
Et casestudie i hvordan innovativt design kan forbinde generationer, styrke fællesskaber og bidrage til at gøre sport mere inkluderende.
"Proof of Concept" er en serie, der præsenterer banebrydende innovationer inden for sport, wellness og præstation.
Melody Siu stod med et svært valg i skolen: Hun elskede videnskab ligeså højt, som hun elskede kunst. Hun endte med at vælge begge dele. "Det er helt naturligt, når du forestiller dig [at kombinere] disse to fagområder i fremtiden, at valget så faldt på noget som arkitektur", siger hun om sin karrierevej.
I dag, hvor hun er Senior Architectural Designer på One Bite Design Studio i Hongkong, blander Melody kunst og videnskab på daglig basis. Alle slags projekter, der involverer brug af det offentlige rum, lander ofte på hendes skrivebord – lige fra rolige tebutikker og travle hotellobbyer til basketballbaner på tagene af områdets mange sociale boligbyggerier.
Hver opgave kommer med sit helt eget sæt af overvejelser, så da Melody og teamet første gang påtog sig at redesigne basketballbaner, måtte de lære alting undervejs. Efter at have færdiggjort fire af den type projekter har de identificeret en række funktionelle tommelfingerregler. Man kan beskrive disse som en sportsbanedesigners ABC:
- Slidstærkt design. I offentlige rum giver æstetik ikke nogen mening, hvis det ikke kan holde længe. "Du skal vælge den helt rigtige grundfarve til banen, så den ikke så nemt får ridser eller mærker", siger Melody.
- Udnyt den begrænsede plads effektivt. Basketball er så populært i Hongkong, at spillerne ofte må vente op til en time på at komme til at spille. Jo flere baner man kan få klemt ind på spillearealet, desto flere kan komme til at spille.
- Indgå partnerskaber i lokalmiljøerne. For at få mest muligt ud af dem skal sportsbaner designes med de rigtige specifikationer. Da Melody og teamet ikke selv var basketballeksperter, da de startede projekterne, opsøgte de samarbejdspartnere, som var det.
- Arbejd med det, du har. At modernisere en eksisterende konstruktion er en helt anden udfordring end at begynde helt fra bunden. Det vigtigste er kreativ problemløsning og at få det meste ud af begrænsningerne.
Se videoen herover, og lær hvordan designere, atleter og basketballelskere arbejder sammen om at revitalisere de offentlige baner i hele Hongkong. Nedenunder kan du tjekke nogle af deres seneste projekter – som tilfældigvis også er fede steder at spille basketball.
Kai Yip-banen – Styrken ved et samarbejde
Både på og uden for banen vinder holdene. Dette første renoveringsprojekt førte Melody og hendes One Bite-team sammen med andre designere hos SLAB, der er et fællesskab af basketballelskere i Hongkong. Sammen fordelte de effektivt ansvaret: SLAB slog den visuelle stil an med grafiske og farvemæssige valg inspireret af byens skyline om natten og tog sig også af designopgaver for den primære bane, mens One Bite førte de visuelle designelementer over på et udendørs spilleområde, ligesom de også stod for de rent praktiske reparationer, som f.eks. en overdækning, der giver atleterne mulighed for at spille videre under regionens regntid. Resultatet er et funktionelt kunstværk, som er større end summen af dets enkelte dele.
Tsing Yi-banen – Lokal stolthed
"I Hongkong er [basketballbaner] normalt røde og grønne, hvilket er meget typisk og ensformigt", siger Melody om den måde de fleste offentlige baneområder er malet på. Derfor er comebacket af technicolor på Tsing Yi så meget desto mere iøjnefaldende. Selvom det var en relativ enkel og udelukkende æstetisk opgradering, er formålet dog stadig at gøre et stort indtryk ved at tale et ekstremt lokalt designsprog: Formerne minder om Tsing Yi-øens topografi, og farvepaletten er inspireret af en velkendt, lokal fisk. "Jeg håber, at indbyggerne føler en form for identitet, ejerskab og endda stolthed", siger Melody, mens hun reflekterer over, hvordan designet kan ses fra lejligheder overalt i området.
Siu Hei-banen – Skaber forbindelser
Da One Bite-teamet først undersøgte stedet, oplevede de, at den niveauinddelte facilitet både var nedslidt og usammenhængende og havde barrierer, der opdelte de øvre og nedre baner. Øverst på dagsordenen stod en funktionel transformation for at åbne tingene op med et tribune-lignende siddeområde, hvor brugerne kunne cirkulere frit omkring. Derefter fokuserede de på at gøre stedet anvendeligt til flere formål og for flere generationer. Da banen er beliggende oven på et socialt boligbyggeri, der huser vidt forskellige aldersgrupper og interesser, gjorde designholdet maksimal brug af arealet ved at inkludere en gangsti, dæk til at klatre på, basketballbaner og endda et område til fri leg designet til at stimulere børns kreative bevægelse. For at sikre sig, at linjerne på banerne var perfekte og klar til officielt spil, tog Melody og hendes team fat i en lokal liga, Hong Kong Playground Association, og fik deres input.
Ming Tak-banen – Vækst i pigernes sport
At få tid på en af Hongkongs travleste basketballbaner er svært for enhver – især ikke-mandlige spillere, som ofte hverken bliver budt velkommen eller taget alvorligt. I samarbejde med lokale partnere satte One Bite-teamet sig for at skabe et inkluderende rum, hvor atleter af ethvert køn kunne spille basketball og føle sig hjemme. "Temaet er prioritet til pigerne", siger Melody om den kreative strategi, hendes team har anvendt på Ming Tak. "Vi håber at kunne skabe et sikkert rum for atleter, især piger, hvor de kan nyde at dyrke sport uden bekymringer". Disse værdier er reflekteret i vores nye design inklusiv et farvevalg, der repræsenterer et ikke-binært spektrum af kønsidentiteter, og et stort, markant "W" lige i midten af den ene af de to baner, der erklærer, at kvinder har førsteret her.
Klar til at spille? I skrivende stund er de offentlige baner periodevist lukket pga. pandemien – men her har du de fire Hongkong-baner i fugleperspektiv, så du selv kan gå på opdagelse, når det bliver sikkert nok at gøre det!
Opdatering! Nike er for nylig gået sammen med lokale organisationer for at renovere endnu en offentlig bane i Hongkong. Den ligner en drøm at spille på og er faktisk lavet af 20.000 par brugte sneakers fra Nike Grind-genanvendelsesprogrammet. Få mere at vide om Shek Lei Grind-banen på Nike News.
Film: Azsa West
Tekst: Brinkley Fox
Fotos: Victor Cheng