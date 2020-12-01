Sådan kan kartofler forbedre din performance

Aktuelle overskrifter fra anden ny forskning har fremhævet den hvide kartoffel som en god kilde til protein, især for kvindelige atleter. Det er den også på nogle måder, særligt for en grøntsag.



Men med kun ca. 8 gram i en stor kartoffel er det ikke en tilstrækkelig kilde sammenlignet med andre fødevarer, såsom animalske proteiner eller bælgplanter, fortæller Molly Kimball. Det er helt sikkert mere en kilde til kulhydrater med en pæn mængde protein som bonus, på samme måde som nøddesmør er en kilde til fedt med en lignende proteinbonus.



Desuden steg fordøjelsesbesværet lidt hos atleterne i Amadeo Salvadors studie, når de spiste kartofler sammenlignet med gel eller vand. Som med alt nyt mad skal du eksperimentere med, hvordan du tilbereder kartoflerne, og hvornår du spiser dem for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for din krop, især hvis du planlægger at tage dem med på en løbsdag, fortæller han.



Søde kartofler har måske et bedre navn og en mere fancy farvetone, men når den spises på den rigtige måde, er den klassiske hvide kartoffel også ret cool.