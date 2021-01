Mød Lamine Conté — Paris Streetballs nyeste filmproducent

Hvordan begyndte du at filme?

Jeg ville dokumentere konkurrencementaliteten på Paris' baner. Det hele startede med, at jeg uploadede en video, hvor jeg dunkede på en modstander og trashtalkede ham på vej ned af banen. Videoen gik viralt på Twitter, og mit projekt blev dermed til en realitet fra den ene dag til den anden. Jeg er slet ikke en person, der er meget på de sociale medier, men jeg blev nødt til at oprette det hele på et par dage, fra logo til navnet og valget af indhold. Jeg besluttede mig for, at jeg ville have spillerne til at bære mikrofon, hvis jeg kunne. Det gør spillet mere levende. Det er nu blevet min mission at spille så hårdt, jeg kan, men det er endnu vigtigere for mig at dokumentere spillet med samme lidenskab, som jeg spiller med. Det er den energi, jeg tager med ud på banen, og jeg trashtalker en masse på sidelinjen. Hvis der er én ting, jeg har lært af at spille basketball i USA, så er det, at man altid skal sørge for, at folk bliver underholdt.