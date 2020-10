Mød fodboldklubben Paris Alesia

Ferhat vil gerne have fodbold til at spille en lignende rolle for børn i hans lokalsamfund. I de seneste seks år har han udvidet Paris Alésia FC fra 80 børn til mere end 700. Og sidste sæson introducerede de et unikt pigeprogram i byen, som fokuserer på spillere på 12 år og yngre og er helt og aldeles ledet af kvindelige trænere. Fodbold, siger han, samler alle og giver dem livserfaringer – erfaringer, han selv har lært på banen.



"Fodbold har bragt liv til dette stadion. Fodbold har ændret livet for mange børn. Fodbold ændrede mit liv", siger Ferhat. "Fodbold er en udtryksform, og det er det, vi siger til dem: 'Her kan du vokse og udvikle dig'".



I vores nye serie, "From the Grounds Up", møder du folk fra hele verden, som ved, at de kan ændre deres lokalsamfund og verden gennem fodbold og sport.



Se den tredje episode ovenfor, læs mere fra folkene i Paris Alésia FC nedenfor, og se tidligere episoder om Hackney Wick FC og Fitzroy Lions SC.