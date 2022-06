One on One: Napheesa Collier x Sylvia Fowles

SF: Du har prøverne til at lære hinanden at kende. Men der er så stort et fokus, når vi kommer til USA, fordi du ikke vil være et skuffende hold. Alle fokuserer på, hvordan vi kan vinde. Der er et pres, fordi du skal præstere dit bedste. Når vi er sammen, er vi alle i det mindset, at det ikke handler om en selv, men det handler om holdet, og hvordan vi kan få den guldmedalje.



NC: I ligaen har du stjernespillere på hvert hold, hvor du ved, at de vil få flest skud og gøre X, Y og Z. Når du kommer til USA Basketball, handler det ikke om, hvem der er den bedste spiller, eller om du synes, du lavede et godt skud. Det handler om: "Er dette det bedste for holdet? Vil dette hjælper os med at vinde som et hold?" USA gør et godt arbejde med at kommunikere dette til os, og spillerne gør et godt arbejde med at anerkende det og vide, at det ikke handler om "mig" – vi er her for at vinde en guldmedalje for os selv, for USA og for vores hold.