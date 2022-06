One on One: Fran Kirby og Jordan Henderson

Fran: Jeg er ikke helt sikker. Jeg synes, det er hårdere at komme tilbage efter et nederlag, end det er at vinde noget. Jeg har vundet ligaen et par gange med Chelsea og nydt det hver gang. Men over de seneste par år har jeg prøvet at lære mig selv ikke at lade mig rive for meget med, når det går godt, og ikke komme for langt ned, når det er hårdt. For ellers er det en følelsesmæssig rutsjebane med konstante bølger af tristhed, lykke, tristhed, lykke ... og de følelser påvirker alt, hvad du laver. De påvirker alt, hvad du elsker at lave, eller som du plejede at elske.



Jordan: Helt sikkert. Jeg synes, dette er virkelig vigtigt som atlet – ikke at lade sig rive for meget med eller komme for langt ned. Når jeg ser tilbage, vil jeg mene, at det er nemmere at reagere på et nederlag – fx Champions League-finalen da vi tabte til Real Madrid, eller når vi ikke ligger godt til i ligaen. Det gør så ondt, at fokus lige med det samme bliver: "Vi bliver nødt til at gøre det igen, og vi må tage det et skridt videre". Efter et nederlag får du den gejst til at gøre det rigtigt.



Fran: Vi er i en branche, hvor der skal findes en vinder og en taber, og du kan ikke altid vinde. Selvfølgelig mærker jeg smerten ved at tabe. Jeg kan ikke lide at tabe. Jeg er virkelig et konkurrencemenneske, selv til træning. Jeg vil være vinderen. Men jeg blev nødt til at ændre min indstilling omkring det, så nederlag blev til læring.



Jordan: Jeg ved, hvad du mener. Jeg tænker altid på, at man for at få succes også må lide nederlag. Det kommer fra erfaring: Du bliver nødt til at mærke det nederlag. Du bliver nødt til at gå igennem processen med, at ting går imod dig. Da jeg var ung spiller hos Liverpool, var den modgang, jeg gik igennem, en vigtig del af min rejse og udvikling. Det gør dig stærkere. Det forbereder dig på næste gang. Hvis jeg ser tilbage, tænker jeg, at hvis Liverpool ikke havde tabt Champions League-finalen til Real Madrid, havde vi så vundet året efter? Hvis vi ikke havde tabt Premier League på den måde, vi gjorde, havde vi så vundet året efter?