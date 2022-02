Nike Trainer Joe Holder om sin tilgang til sundhed

Siden den dag Joe Holder trådte op på scenen, har hans innovative træningsstrategier tiltrukket alle fra direktører til supermodeller. Men denne Nike Trainer blev ikke en af de mest indflydelsesrige personer i branchen ved at have en kalender fyldt med stjerneklienter. Han blev det ved at udfordre reglerne og konstant at arbejde på at gøre fitness mere tilgængeligt og inkluderende. I dette afsnit snakker Joe med værten Jaclyn Byrer for at forklare, hvordan hans berømte filosofi, The Ocho System, gør os i stand til at passe på os selv, så vi er bedre rustet til at hjælpe andre. Han fortæller os, hvorfor det at være en del af "The Plant-Based Gang" er alt andet end begrænsende, og hvorfor motion i små bidder kan hjælpe med at få bevægelse til at være for alle. Han er også ærlig omkring sine betænkeligheder ved fitnessverdenen og fortæller om en ændring af perspektiv, der kan hjælpe os med at nå vores mål. Joes koncepter viser, at barriererne til sundhed og fitness ikke er så svære at bryde igennem, og at vi ved at være bedre ved os selv kan inspirere andre til at gøre det samme.