How to Defend Yourself While Traveling Alone, According to Nicole Snell

Frygten for at rejse alene eller bare gå en tur sent om aftenen kan være ganske reel – især for kvinder og etniske minoriteter Selvforsvarsekspert og direktør for Girls Fight Back Nicole Snell har selv haft en del skræmmende oplevelser. Men via sin passion for at kunne klare sig og gøre ting selv har hun også haft livsændrende og livsbekræftende oplevelser. Med sine hundredevis af timer med mental og fysisk selvforsvarstræning ved hun, hvordan man genkender fare, og hvordan man tager styringen, hvis en situation pludselig begynder at eskalere. Nu underviser hun andre – især i BIPOC-communities (Black, Indigenous, People of Color) – i at kunne gøre det samme. I dette afsnit besøger hun vært Jaclyn Byrer for at forklare, hvorfor selvforsvar sjældent handler om skridtspark og øjekradseri, hvorfor man ikke behøver at være Karate Kid for at kunne passe på sig selv og for at give en førstehåndsberetning om, hvorfor solorejser er det hele værd.