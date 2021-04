Sådan spiller NBA All-Star Jrue Holiday modstanderne et puds i defensiven

Det er kraftfuldt at være i nuet, men nogle gange er man nødt til at tænke fremad. Det er den balancegang, der har hjulpet NBA All-Star og Milwaukee Bucks-guard Jrue Holiday til at blive en af de bedste forsvarsspillere i spillet. Han nærstuderer sine modstandere, før de mødes, for at læse deres tanker i realtid og forudse deres spil, så de er nødt til at genoverveje og genjustere deres næste træk. I denne episode af "Trained" fortæller den defensive mastermind sammen med Nike Senior Director of Performance Ryan Flaherty om sine vinderstrategier, på banen og som far, og deler, hvordan han bruger nederlag som motivation og tager pauser for at holde gang i passionen. Han deler også, hvorfor han mener, at familie og tro kan hjælpe os til at sætte tingene i perspektiv, når måltavlen ikke er med os.