Naomi og Mari Osaka fortæller om at vokse op sammen som søstre

Da de voksede op, hjalp konkurrencer og passion på tennisbanen med at styrke båndet mellem Naomi Osaka og hendes ældre søster, Mari. Det startede ved, at de spillede mod hinanden, men derefter, siger Naomi, da de stod overfor andre modstandere i deres karrierer.



"Min søster er en stor drivkraft for mig", siger Naomi, 23. "Da jeg var lille, vandt Mari over mig hver dag – det var med til at skabe mit konkurrencegen. Det gav mig lyst til at vinde alle mine kampe".



Søstrene har, ligesom mange af os andre, brugt endnu mere tid sammen i år. Nu hvor alle turneringerne er sat på pause, har duoen fundet måder at træne derhjemme og også arbejde på kreative projekter sammen.



"Hun tager faktisk styring meget mere, end jeg troede", siger Mari, 24. "Jeg ser hende altid som min lillesøster, men hun er faktisk en forretningskvinde".



I denne video diskuterer de to professionelle tennisspillere, hvad denne tid har betydet for deres forhold, og hvordan de fortsætter med at lære mere om hinanden uden for banen.