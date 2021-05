Dette skal du gøre, når din træner ignorerer dig

Alle, der bidrager til en positiv holdkultur og hjælper mig med at vinde, er på min "favoritliste". Hvis du som en af mine basketballspillere har problemer med dine layups, men så bliver efter træningen og øver 10 layups, så bemærker jeg det. Jeg ser, når en af mine spillere er all in. Jeg ser, hvordan de behandler deres holdkammerater, hvem der er ude og give high-fives. Jeg ser også, hvis nogen er den sidste til at stige på bussen. (Den person skal du aldrig være.) Men helt ærligt, så handler et holds succes i høj grad om spillernes evne til at samarbejde.



Det vil nok tage lidt tid, inden du vil føle dig helt hjemme på dit nye hold. Prøv at være tålmodig. Din måde at tackle en udfordring på handler om attitude. Var det mig, ville jeg prøve at tænke: "Hvordan skal jeg tackle den her udfordring? Hvordan skal jeg få det til at lykkes"? Jeg ved, at det ikke kommer som noget naturligt for alle. Jeg har haft masser af spillere, som er kommet med en negativ tankegang, der siger: "Jeg spiller ikke. Jeg kommer aldrig til at spille". Så siger jeg til dem: "Det er ikke min virkelighed, det er din virkelighed — og du skaber den". Så hvis du møder op til træning og tænker: "Ingen kan lide mig", så kommer det sikkert til at blive sandt.



Hvis du gerne vil ændre den historie, du fortæller dig selv, fra en negativ til en positiv en, så kan du bestemt gøre det. Du har den magt. I stedet for at forestille dig, at alt er imod dig, så anerkend dine muligheder. På et nyt hold kan du genopfinde dig selv. Du kan begynde at fokusere på en anden disciplin eller et andet svømmetag, beslutte dig for at blive så meget hurtigere eller måske endda være en anden slags holdkammerat, end du var på dit gamle hold.