My Backyard: Løber for at forbinde sig med kultur og fællesskab

Theland er fast besluttet på at deltage og danse til powwows – en fejring af kultur, der er meget almindelig i indfødte nationer. Dansere klædt i farverige beklædninger optræder med forskellige danse til sange, der blander både det traditionelle og det moderne. Fra en ung alder har han danset til powwows overalt i Ontario og Quebec. Faktisk er han og hans forældre stamgæster på det, der kendes som "powwow-ruten", som er den rundtur af kulturelle events i weekenderne, som indfødte tager til i løbet af året.

"For mit eget vedkommende vil jeg blive ved med at forblive stærk i min kultur", siger Theland. "Jeg er meget stolt af denne viden, som jeg har. Jeg vil bære den på en god måde og videreføre den til mine børn og børnebørn i fremtiden".