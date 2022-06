My Backyard: Løber for at forbinde sig med kultur og fællesskab

"Løb standser midlertidigt stress og angst og sørger for, at du når hvert skridt, og at du løber med vinden og føler alle elementerne omkring dig", forklarer han. "Jeg tog faktisk ud på en løbetur i morges, og jeg kunne høre fuglene synge, og det var virkelig dejligt bare at have mulighed for at komme derud og se, hvad der ellers findes af skønhed i verden".



I dag har løb et højere formål for ham og hans lokalsamfund. I 2015 startede Theland med at løbe en årlig, episk løbetur på mere end 130 kilometer i løbet af fire til seks dage for at hjælpe med at øge opmærksomheden om MMIWG2S, der på står for "missing and murdered Indigenous women, girls and two-spirit persons", som løst kan oversættes til forsvundne og myrdede indfødte kvinder, piger og to-ånds personer (et indfødt ord for mennesker, der identificerer sig med LGBTQIA+-miljøet). Udover at øge opmærksomheden skaffer han midler til at hjælpe børn og pårørende, der er ladt tilbage.



Han siger, at løbet handler om "at bruge det element og den gave, det er at løbe, og at bruge den energi til noget godt".