My Backyard: Udvider verden af dykning for kvinder

Følg Mariam under overfladen i dykningens verden
Kultur
Mød den kuwaitiske dykker og iværksætter, som er med til at skabe et inkluderende, undersøisk fællesskab ved at hjælpe flere kvinder med at hoppe ud på det dybe vand.
"My Backyard" er en serie om hverdagens atleter, der finder forbindelse og balance i naturens verden.
Solen er lige stået op i Kuwait City, hovedstaden i den lille nation Kuwait ved Den Arabiske Golf, og den professionelle dykker Mariam Al Saif starter sin dag med meditation. Hun centrerer sin krop og hjerne på land, før hun tilbringer resten af dagen under vandet. "Dykning handler først og fremmest om at sætte farten helt ned. Tag dig tid. Træk vejret ind og ud. Så den ro prøver jeg allerede at finde, før jeg dykker, og før dagen begynder", forklarer den 27-årige.
Kl. 9.00 står Mariam klar på marinaen for at briefe 20 til 30 håbefulde dykkere om bådens sikkerhedsfunktioner og tidslinjen for dagens dyk. Mariam er grundlægger af virksomheden MER, der er specialiseret i dykkerekspeditioner. Pga. pandemiens restriktioner guider hun i øjeblikket primært ekspeditioner for lokale, certificerede dykkere og hobbyister, men hun fortæller, at arbejdet med begyndere giver hende en særlig glæde og tilfredsstillelse. "Når folk sender mig en besked eller fortæller mig på en af mine ture, at de ellers har været bange for åbent vand, men nu vil certificeres, så giver det mig motivation og energi", fortæller hun.
For bare to år siden besluttede Mariam sig pludselig for at blive certificeret på en ferie i Australien. "Processen var anstrengende", fortæller hun om den fire dage lange certificering, der omfattede både teori og pool-praksis før dagene, hvor der blev dykket. "Men man kan ikke undgå at føle en vis stolthed, når man får det".
Mariams kærlighed til vandet er en del af hendes DNA. Hun har fulgt sine rødder tilbage til en lang række kuwaitiske dykkere, der hentede kostbare perler op fra havbunden for at sælge dem til datidens købmænd. "[De] holdt vejret 5 minutter ad gangen uden maske og snorkel", fortæller hun. "Jeg kan blive dernede 10 gange så længe, som de kunne, men jeg føler stadig forbindelsen til dem. De så landet under overfladen, som jeg ser det nu".
Under sine dykkerrejser forelskede Mariam sig for alvor i sporten, men hun havde ingen at dele den med, hvilket tændte et nyt fokus og drive i hende. "Jeg fandt formålet med min dykning, da jeg indså, at jeg kunne skabe et fællesskab for kvindelige dykkere", fortæller Mariam, der endte med at forlade sit kontorjob inden for marketing af luksuriøs kosmetik. Hun så sig aldrig tilbage. På trods af udfordringerne med at finde fodfæste som indehaver af sin egen virksomhed i en mandsdomineret sport, så baner hun nu nye veje for kvindelige dykkere og iværksættere i området.
"Jeg har fundet mit arbejde i havet, som mine forfædre gjorde det. Jeg har en unægtelig trang til at være omsluttet af havet".
"Det er sjældent, at kvinder i Mellemøsten dykker", fortæller Mariam. "Men jeg er glad for at vide, at jeg er blevet udvalgt til at skabe et helligt rum for kvinder 50 meter under havets overflade". På verdensplan udgjorde kvinder kun 38 procent af alle certificerede dykkere i 2018, hvilket var en stigning på 3,6% siden 2013, ifølge Professional Association of Diving Instructors (PADI). Deres fravær medfører desuden, at kun et smalt udvalg af udstyr er designet til kvinders kroppe, og at mange kvinder har svært ved at finde et fællesskab inden for sporten.
"Det er en branche domineret af mænd. Det er der ingen tvivl om", fortæller Mariam. Hun tilføjer, at hendes arbejde handler om "at bygge bro over den kløft af ulighed og at vise, at kvinder hører lige så meget hjemme her som mændene". Det håber hun at ændre med Mer og som ambassadør for Girls That Scuba, der er et fællesskab kun for kvinder, hvor målsætningen er at introducere flere kvinder til dykning og at støtte dem, der allerede dyrker sporten. Hun bruger sin platform til at sætte fokus på uligheden mellem kønnene i dykning og opfordre flere kvinder i Mellemøsten til at dykke. "Man skal have en afslappet tankegang, når man skal lære at dykke", fortæller hun. "[Og] at have en kvindelig [dykker], der lytter til dig, er utrolig vigtigt".
"Jeg fandt formålet med min dykning, da jeg indså, at jeg kunne skabe et fællesskab for kvindelige dykkere".
Båden når frem til stedet for dagens dyk et par kilometer ud for kysten, hvor der kastes anker. Fra kanten af båden forbereder gæsterne sig på at lade sig falde ned i det dybe vand. Der er en stemning af spænding blandet med forventning, mens alle trækker i en våddragt og en maske, der slutter tæt omkring øjne, næse og langs overlæben. Masken er forbundet til et regulator-mundstykke, som dykkerne holder fast mellem tænderne, hvilket tvinger dem til at ånde gennem munden. Regulatoren er forbundet til en dykkerflaske. Vejrtrækningen kan være den mest angstfremkaldende del for de fleste dykkere. Så for at forberede deltagerne forklarer Mariam omhyggeligt vejrtrækningsteknikkerne, og hun besvarer alle deres spørgsmål.
"Når først man kommer ned i vandet, forsvinder al vægten. Det er meditativt", forklarer Mariam. "Der er ingen forskel på os og fiskene". Mens de udforsker dybderne i Den Arabiske Golf, finder de et koralrev, der sprudler af farverige fisk og planteliv. "Man lærer at værdsætte, hvor sårbare vores verdenshave er", fortæller hun. "Vi må ikke lade klimaændringer stjæle glæden ved at dykke fra fremtidige generationer".
"Jeg er glad for at vide, at jeg er blevet udvalgt til at skabe et helligt rum for kvinder 50 meter under havets overflade".
For Mariam er det motiverende at vide, at folk lægger deres dykkeroplevelser i hendes hænder, og at hun er en del af en sport i vækst. "Dykning kan bringe utroligt sårbare sider af en selv frem i lyset. Det gør mig meget beæret at vide, at kvinder ønsker at deltage i mine ture, fordi det er mig, der afvikler dem", fortæller hun. "Jeg har fundet mit arbejde i havet, som mine forfædre gjorde det. Jeg har en unægtelig trang til at være omsluttet af havet".
Tekst: Jiya Pinder
Foto: Maha Alasaker og Maryam ALMasha'an
Skrevet: September 2020