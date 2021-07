My Backyard: Udvider verden af dykning for kvinder

"Det er en branche domineret af mænd. Det er der ingen tvivl om", fortæller Mariam. Hun tilføjer, at hendes arbejde handler om "at bygge bro over den kløft af ulighed og at vise, at kvinder hører lige så meget hjemme her som mændene". Det håber hun at ændre med Mer og som ambassadør for Girls That Scuba, der er et fællesskab kun for kvinder, hvor målsætningen er at introducere flere kvinder til dykning og at støtte dem, der allerede dyrker sporten. Hun bruger sin platform til at sætte fokus på uligheden mellem kønnene i dykning og opfordre flere kvinder i Mellemøsten til at dykke. "Man skal have en afslappet tankegang, når man skal lære at dykke", fortæller hun. "[Og] at have en kvindelig [dykker], der lytter til dig, er utrolig vigtigt".