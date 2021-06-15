My Backyard: Udvider verden af dykning for kvinder

Båden når frem til stedet for dagens dyk et par kilometer ud for kysten, hvor der kastes anker. Fra kanten af båden forbereder gæsterne sig på at lade sig falde ned i det dybe vand. Der er en stemning af spænding blandet med forventning, mens alle trækker i en våddragt og en maske, der slutter tæt omkring øjne, næse og langs overlæben. Masken er forbundet til et regulator-mundstykke, som dykkerne holder fast mellem tænderne, hvilket tvinger dem til at ånde gennem munden. Regulatoren er forbundet til en dykkerflaske. Vejrtrækningen kan være den mest angstfremkaldende del for de fleste dykkere. Så for at forberede deltagerne forklarer Mariam omhyggeligt vejrtrækningsteknikkerne, og hun besvarer alle deres spørgsmål.



"Når først man kommer ned i vandet, forsvinder al vægten. Det er meditativt", forklarer Mariam. "Der er ingen forskel på os og fiskene". Mens de udforsker dybderne i Den Arabiske Golf, finder de et koralrev, der sprudler af farverige fisk og planteliv. "Man lærer at værdsætte, hvor sårbare vores verdenshave er", fortæller hun. "Vi må ikke lade klimaændringer stjæle glæden ved at dykke fra fremtidige generationer".