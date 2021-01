Mød den franske fægter Meddy Elice

Fortæl os om din familie. Du har flere andre brødre, ikke?

Mine ældre brødre er meget forskellige, når det handler om at interagere med mig og hjælpe mig. Den ældste, [Jerry] er 40 år og er mest som en far for mig. Han kigger forbi jævnligt for at sikre, at jeg er ok og støtter mig uden at presse mig. Han vil have, at jeg tager mit voksen-liv seriøst og tænker over, hvad der skal ske efter tiden med sport. Morgan, som er 33 år, har jeg masser af sjov med. Han prøver altid at få mig til at tænke positivt. Min anden bror, Mike, [30 år], konkurrerer aldrig mod mig. Han skubber mig altid i den rigtige retning. Der er lidt af min mor i ham. Hun ville sige til os alle sammen, at vi skal være stolte af os selv, men aldrig føle, at vi er overlegne, bedre end andre. Ydmyghed er rygraden i vores familie.