Den mexicanske rugbyspiller María Pruijn trodser alle forventninger

Og er det her dit holds hjemmebane?

Vi har haft andre, men nu træner vi her. Det er ikke ideelt, for det er faktisk ikke en rugbybane. Vi har ikke græs, og der er ingen skabe til vores tasker og udstyr, men det er den billigste, vi kunne finde, og vi kan træne dagligt her, hvis vi vil. Det er også et sikkert område med gode transportforbindelser. Som et pigehold er det vigtigt, at vi føler os sikre, når vi forlader træning, og at vi ikke skal gå langt i mørket for at komme til metroen. Og regnvejret i dag, tja... vi kan godt lide, at være optimistiske. Når vi kommer til en kamp, og banen er græs, og vejret godt, så siger vi: "Det her burde blive nemt nok"! Fordi vi er vant til at træne under langt værre forhold.