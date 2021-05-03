Den mexicanske rugbyspiller María Pruijn trodser alle forventninger

Den mest almindelige reaktion er chok. Ikke nødvendigvist negativt, men mere sådan: "Oh! Jeg vidste knap nok, at den sport fandtes, og da slet ikke for piger". Jeg er heldig nok til at have forældre, der støttede mig, da jeg startede. Jeg kender andre piger, der ikke fik den støtte, fordi deres fædre sagde, at det var en mandesport.



Jeg har bemærket, at folk ikke tror, at min krop er bygget til rugby. De tror, at jeg vil brække midt over på banen. Men når man begynder at spille, indser man, at ingen kropstyper er en hindring i sig selv. Næsten alle kan finde en position, de kan spille, hvis de træner strategisk og hårdt nok.